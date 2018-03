Op Finse scholen brak gisteren paniek uit vanwege bedreigende berichten op internet. De politie vreest een herhaling van de schietpartij van deze week. Ook onderzoekt ze of er verband is tussen deze schietpartij en die van een jaar geleden. De daders zouden hun wapens allebei in Jokela hebben gekocht, mogelijk in dezelfde winkel. (AFP, AP)