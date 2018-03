Film van de dag

De Aanslag. Na de Oscarnominatie voor zijn eerste film Dorp aan de Rivier (1958) zou het nog bijna dertig jaar duren voordat Fons Rademakers, voor De Aanslag, werkelijk een Academy Award zou winnen – de eerste die een Nederlandse speelfilm ooit kreeg. In zijn nog altijd indrukwekkende verfilming van de oorlogsroman van Harry Mulisch concentreerde Rademakers zich op het thrilleraspect in het verhaal: wie schoot tijdens de hongerwinter een collaborateur neer voor het huis van de twaalfjarige Anton? Twee jaar geleden koos premier Jan Peter Balkenende de film uit voor een speciale vertoning op het Nederlands Film Festival en schreef er toen het volgende over in de catalogus: „Ik ben gecharmeerd van de zuiverheid waarmee in De Aanslag de meest ingrijpende periode uit de Nederlandse geschiedenis is verbeeld.”(Fons Rademakers, 1986, NL), Ned. 2, 23.20-1.45u.André Waardenburg