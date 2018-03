Fel debat over probleemjeugd

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken voeren binnenkort overleg met burgemeesters van gemeenten die te maken hebben met Marokkaanse probleemjongeren. Ook wordt er gewerkt aan ‘praktijkteams’ die per oproep inzetbaar zijn binnen bestaande veiligheidsregio’s. Dat heeft minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) gisteravond aangekondigd in het spoeddebat in de Tweede Kamer over de recente onrust in Gouda. Ze nam dit idee van haar partij over. Ter Horst zei ook te kijken naar het idee van de VVD om ‘vliegende brigades’ in te zetten. Met groot verbaal geweld vroeg de Kamer aandacht voor ‘het Marokkanenprobleem’. Kamerlid Brinkman (PVV) zei dat Gouda „geteisterd werd door een epidemie van Marokkaans geweld”. (NRC)