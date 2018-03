Familie van autist eist betere behandeling

Hilversum. Familieleden van een autistische man eisen dat hij niet meer in de isoleercel hoeft en fatsoenlijk wordt behandeld. De man verblijft in een kliniek voor intensieve behandeling van de Amsterdamse instelling AMC de Meren. De kliniek is een zusterinstelling van de kliniek die eerder deze week tijdelijk werd gesloten wegens misstanden. Familieleden vertelden gisteravond in het tv-programma Netwerk dat hij in zijn kliniek schandelijk wordt behandeld. Hij zou, naakt, aan zijn lot worden overgelaten. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme steunt de familie.