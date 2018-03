Extra agenten naar oostelijkIndia

Bhubaneshwar, 26 sept. De Indiase regering heeft honderden extra politieagenten naar de oostelijke deelstaat Orissa gestuurd. Geweld tussen hindoes en christenen leidde er gisteren tot de 27ste dode in een maand. Ongeveer 50 met messen en stokken bewapende christenen doodden een hindoeïstische man in Raikia. In de regio stak een meute van zo`n 500 hindoes gisteren 50 huizen van christenen in brand. In Orissa is vaker religieus geweld, na beschuldigingen dat christenen hindoes van lage kasten willen bekeren.