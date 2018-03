Europa is nog niet toe aan ?green card? zoals in de VS

Europa gaat werk maken van migratie. Dat betekent: betere controle aan de grenzen. Maar ook: afspraken maken over migranten die legaal naar de Europese Unie mogen komen. En EU-landen moeten voortaan niet meer op eigen houtje grote groepen illegalen legaliseren. Dat zijn enkele hoofdpunten van een ‘migratiepact’ waarover migratieministers het gisteren eens werden. De Fransen hebben het er al maanden over. Ze beschouwen het pact als een van de hoogtepunten van hun EU-voorzitterschap.

Migratieministers praatten ook over een voorstel van de Europese Commissie om een blue card in te voeren, naar voorbeeld van de green card die toegang geeft tot de Verenigde Staten. Daarmee zou de EU hoog opgeleide migranten moeten aantrekken, die nu liever voor bijvoorbeeld de VS kiezen. Met een green card kun je in heel Amerika aan het werk. Zoiets had toenmalig Eurocommissaris Franco Frattini (Justitie), die het voorstel vorig jaar deed, oorspronkelijk voor ogen. Na twee jaar in het ene EU-land te hebben gewerkt, zou je vrij zijn verder te trekken naar een ander land. Maar omdat dat op bezwaren van lidstaten stuitte, kregen landen in zijn voorstel al de mogelijkheid drempels op te werpen. Quota bijvoorbeeld.

En nu is het plan nog verder uitgekleed. EU-landen hebben afgesproken dat ze er naast de Europese blue card ook nog hun eigen nationale regelingen op na mogen houden. Daardoor wordt het voor de Indiase IT-specialist niet zo overzichtelijk als Frattini gehoopt had. „De kans dat de blue card bijdraagt aan mobiliteit is heel klein”, erkende staatssecretaris Nebahat Albayrak (PvdA, Justitie) gisteren. „We hebben er toch mee ingestemd omdat er nu landen zijn die helemaal geen regeling hebben.” Nederland heeft al een versnelde toelatingsprocedure voor ‘kennismigranten’.

Het voorbeeld van de blue card laat zien hoe moeilijk het is om in Europa te komen tot afspraken over migratie. Veel ideeën uit het Franse pact werden de afgelopen jaren ook al eens geopperd door Frattini. Vorig jaar kondigde hij een aantal voorstellen aan voor legale migratie en hij begon met de blue card. Dat was niet zonder reden: een regeling voor hoog opgeleide migranten zou relatief onomstreden zijn, dacht de Europese Commissie, makkelijker bijvoorbeeld dan een voorstel voor het toelaten van seizoensarbeiders. Het vergrijzende Europa heeft migranten nodig, redeneert Brussel.

Maar: „Landen hebben last van koudwatervrees”, zei Albayrak. Ze noemde geen namen. Naar verluidt was het verzet tegen een verder gaande regeling voor kennismigranten nogal breed. Wat heeft het dan voor zin het eens te worden over een migratiepact met algemene principes wanneer een concreet voorstel zoals de blue card het niet ongeschonden haalt?

Veel concrete nieuwe maatregelen staan er namelijk niet in het pact. Dat landen beloven niet langer lukraak groepen illegalen te regulariseren betekent niets voor bijvoorbeeld het Nederlandse generale pardon. Regulariseren mag, mits er naar het dossier van de individuele migrant wordt gekeken.

Toch is het goed dat dat pact er is, vindt Albayrak. Er staan weliswaar dingen in die „misschien al eerder zijn gezegd”, zoals: „er zijn legale manieren om naar Europa te komen.” „Maar het is voor het eerst dat het nu politiek zo wordt onderstreept,” aldus de staatssecretaris.