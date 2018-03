Elk jaar 135 miljoen gasten

Henk Driessen:Tussen oude continenten. De vele gezichten van de Middellandse Zee . Wereldbibliotheek, 176 blz. € 17,90

Regelmatig spoelen ze aan op de pagina’s van deze krant: Afrikaanse drenkelingen. Honderden arbeidsmigranten en gelukszoekers laten het leven bij de overtocht naar het beloofde continent. De tocht over de natte grens die Afrika van Europa scheidt, is een helse ervaring. Sommige migranten komen om als hun gammele boot op volle zee zinkt, of als ze dagenlang stuurloos ronddobberen en de watervoorraad opraakt. Anderen verdrinken met de kust van Lampedusa, Malta of Spanje in zicht, omdat ze niet kunnen zwemmen en door mensensmokkelaars te vroeg overboord worden gezet. In september 2002 ging de foto van een op Sicilië gestrande drenkeling, die vergeefs door toeristen werd gereanimeerd, de wereld rond. Een symbolisch beeld: de Middellandse Zee als meedogenloze en cynische omgeving, en tegelijk als een weldadig oord, trekpleister van zon- en zandaanbidders.

Verzwelgen en verslinden heeft de Middellandse Zee in feite altijd gedaan. Tot ver in de 19de eeuw was de zee vooral een oord van gevaren en angsten. Zeelui en vissers voeren zoveel mogelijk onder de kust. De angsten werden bezworen in populaire legenden. Een van de eerste sagen gaat over de omzwervingen van Odysseus, opgetekend in Homerus’ Odyssee. Meer in het algemeen gaat het verhaal over de Méditerranée vanaf de Oudheid over transport en avontuur, communicatie en migratie. De klassieke tonijnvangst (mattanza), de zeeslag bij Trafalgar en het gevecht van Venetië tegen het water maken van de Middellandse Zee dan ook de meest historische zee van de westerse wereld en het onderwerp van Fernand Braudels klassieke studie La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1949).

De moderne biografie van deze roemruchte zee is opgetekend door cultureel antropoloog Henk Driessen. Zijn boek is het verslag van een persoonlijke fascinatie en een wetenschappelijke verkenning. Op het eerste gezicht een nogal hachelijke onderneming. Wat is er over deze binnenzee tussen oude continenten, onuitputtelijke bron voor wetenschappers en kunstenaars, niet al gezegd en geschreven?

Invalshoeken

Maar Driessen slaagt erin zijn studieobject op een originele wijze te ontsluiten. De ondertitel, De vele gezichten van de Middellandse Zee, verraadt waar het de bijzonder hoogleraar Mediterrane Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen om gaat. Uitgangspunt zijn de verschillende relaties die de zee met de mens onderhoudt en die Driessen onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken: de verslindende, voedende, verbindende en weldadige zee. Hij maakt daarbij handig gebruik van historische, geografische, antropologische, sociaal-economische of esthetische inzichten. Deze caleidoscopische aanpak staat sinds enkele jaren bekend als de ‘maritieme wending’. Eerder paste Driessen deze integrale benadering, die met een andere omschrijving thalassologie (zeeënleer) ‘nieuwe stijl’ wordt genoemd, toe in Mediterrane passages (2002). Deze methode stelt Driessen in staat de verschillende eigenschappen van zijn hoofdpersoon adequaat uit te diepen. En hier had hij gerust meer ruimte voor mogen nemen dan de luttele 150 pagina’s die hij er nu voor heeft uitgetrokken.

Wat dit boek over de Middellandse zee zo interessant maakt, is de veelzijdigheid van de gebiografeerde. Het beeld doemt op van een zilte oude dame die ondanks haar leeftijd voortdurend in beweging is, onuitstaanbaar en onweerstaanbaar tegelijk. Le grand bleu neemt niet alleen, maar geeft ook, en verbindt en voedt. De migranten die aan land spoelen, onderhouden vanzelfsprekend geen romantische relatie met de zee. Hoe anders is dat voor de (Noord-)Europese toeristen die ’s zomers de kusten van de Méditerranée overspoelen. Ooit vermaakte alleen de Europese elite zich in een handvol mondaine badplaatsen, zoals Nice en Saint Tropez. Vanaf de jaren zestig werd een mediterrane vakantie een must voor de massa. De Middellandse Zee ontwikkelde zich tot een icoon van het goede leven. De Côte d’Azur kreeg concurrentie van Griekenland, Italië, de mediterrane eilanden en de Spaanse costa’s. Torremolinos, Rimini en Kreta ontwikkelden zich tot de bedevaartsoorden van het massatoerisme. Van recenter datum is de trek naar Turkse en Tunesische bestemmingen met goedkope charters en all- inclusive vakanties. Reclame voor azuurblauwe baaien, heldere luchten en witte stranden die authenticiteit en ongereptheid suggereren, lokken de Europese consument naar de kust voor een hemelse ervaring.

Volgens Driessen brengen naar schatting 135 miljoen personen jaarlijks hun vakantie door aan de kusten van de Middellandse Zee. Dit komt neer op eenderde (!) van de mondiale toeristenstroom. Maar degenen die willen genieten van ongerepte natuur en rust moeten steeds verder trekken. De Méditerranée betaalt een hoge prijs voor haar aantrekkelijkheid. Toeristen hebben zeelieden en vissers en de met hun levenswijze verbonden microculturen verdrongen. Daartegenover staan de nieuwe economische mogelijkheden van het massatoerisme.

Visstand

Bij deze wisselwerking tussen winst en verlies staat Driessen uitgebreid stil. Neem de visstand. Deze is door bevolkingsdruk, vervuiling en overbevissing inmiddels dramatisch gedaald. Tegelijkertijd is een deel van de ambachtelijke vissers erin geslaagd in de toeristenbranche een nieuwe bron van inkomsten te vinden. Op deze manier raken de oude en nieuwe economie, visserij en toerisme, steeds meer met elkaar verstrengeld.

Het zijn dus tegengestelde stromingen die samenkomen rond het Middellandsezeebekken. Een eeuwigdurend, dynamisch proces, dat telkens opnieuw verliezers en winnaars oplevert – en ja, gedachten aan eb en vloed dringen zich hier op. De aanzwellende stroom toeristen, overwinteraars en pensionado’s leidt tot een europeanisering van de Méditerranée, terwijl omgekeerd de komst van migranten uit (Noord-)Afrika een mediterranisering van Europa met zich meebrengt. De transmediterrane passage leidt niet alleen maar tot dood en verderf. Het beeld is beduidend complexer en daardoor dus interessanter. Van de migranten wier overtocht wel slaagt, bouwt een aanzienlijk deel een – al dan niet clandestien – bestaan op in Europa. Hun culturele en economische banden met het thuisfront houden ze daarbij in ere. Meer dan ooit tevoren zijn het deze grensoverstijgende verbanden die het aanzicht van de moderne Méditerranée bepalen.