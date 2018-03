EK voetbal 2016 met 24 landen

Met ingang van 2016 doen aan de eindronde van het Europees kampioenschap voetbal 24 in plaats van zestien landen mee. Daarover heeft de commissie voor ontwikkeling van de Europese voetbalunie (UEFA) gisteren in het Franse Bordeaux overeenstemming bereikt. Op de tweede en laatste dag van het UEFA-congres, moet het hoofdbestuur van de UEFA vandaag het besluit nog officieel bekrachtigen.

De uitbreiding naar 24 landen betekent in de praktijk dat bijna de helft van de 53 UEFA-lidstaten eens in de vier jaar verzekerd is van deelname aan het EK. Een derde plaats in de groep tijdens het kwalificatietoernooi is dan ook al goed voor deelname aan het eindtoernooi. Het is nog niet bekend waar het EK in 2016 plaats zal gaan vinden.

Toen Nederland in 1988 Europees kampioen werd in West-Duitsland deden er nog maar acht deelnemers mee aan het EK. In Engeland in 1996 deden voor het eerst zestien landen mee. Met 24 deelnemers zal het Europees kampioenschap vier in plaats van drie weken gaan duren. Het aantal duels bij het eindtoernooi bedraagt dan 51 in plaats van 31.

Gisteren werd in Bordeaux ook bekend dat het toernooi om de UEFA Cup een andere naam krijgt. Met ingang van het seizoen 2009-2010 heet het evenement UEFA-Europaliga. Vandaag maakt de Europese bond details bekend van het nieuwe speelschema voor de vroegere UEFA Cup.

De eerste dag van het UEFA-congres in Bordeaux leverde nog geen duidelijkheid op over het doorgaan van het EK in 2012 in Polen en Oekraïne. De twee landen hebben grote problemen op organisatorisch, financieel en logistiek gebied. Ook laten de stadions en hotels aan kwaliteit nog veel te wensen over. De kans is niet denkbeeldig dat de UEFA vandaag de toekenning van het EK aan Polen en Oekraïne intrekt.

Het UEFA-bestuur, onder leiding van de nieuwe preses Michel Platini, gunde in april 2007 in Cardiff de organisatie aan de twee Oost-Europese landen. De bedoeling was onder meer om het voormalige Oostblok meer bij de UEFA te betrekken. Bovendien was de andere kandidaat, Italië, verwikkeld in allerlei schandalen. Met acht tegen vier stemmen kregen Polen en Oekraïne de voorkeur. Terugtrekking door de UEFA van de organisatielicentie zou voor Platini en zijn medebestuursleden groot gezichtsverlies betekenen.

In dat geval zou titelhouder Spanje de belangrijkste kandidaat zijn om het EK over te nemen. Een nieuwe deadline voor Polen en Oekraïne behoort eveneens tot de mogelijkheden, alsmede een co-productie met Duitsland. Het laatste EK vond deze zomer plaats in Zwitserland en Oostenrijk. Nederland werd daar als één van de zestien deelnemers in de kwartfinales uitgeschakeld.