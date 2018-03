Eis: werkstraf en boete na dodelijk ongeval vlot

Het Openbaar Ministerie in Zutphen heeft gisteren een werkstraf van 240 uur en een boete van 50.000 euro geëist tegen mede-eigenaar Marco P. en zijn bedrijf Sportwijzer uit Eibergen. De 40-jarige P. en zijn bedrijf is dood door schuld ten laste gelegd.

Dat bedrijf verhuurde 30 september 2007 een vlot aan achttien medewerkers van Het Kruidvat in Winterswijk, die er een ongeluk mee kregen bij een stuw in de rivier de Berkel bij Rekken (Achterhoek). Het kostte twee opvarenden, een 24-jarige vrouw uit Lichtenvoorde en een 34-jarige vrouw uit Winterswijk, het leven. Bij de stuw was doorvaart verboden, wat met waarschuwingsborden stond aangegeven. De vrouwen zagen de borden wel, maar hadden geen instructies gekregen dat ze moesten stoppen.

Officier van justitie C. de Groen vindt een boete van 50.000 euro „een signaal aan andere outdoorbedrijven om risico’s te inventariseren en alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid”. De begeleider van de vrouwen had weinig ervaring met vlottochten. Hij was niet op de hoogte van een stuw in het traject. „P. en zijn bedrijf hadden iets kunnen doen om het ongeluk te voorkomen”, meent de officier. Het vlot was zwaar en moeilijk te verplaatsen. Het water stond hoger dan normaal. De waarschuwingsborden waren niet allemaal goed zichtbaar en stonden te dicht bij de stuw, zegt justitie.

P.’s advocaat, Willem Anker, vindt dat niet bij elk dramatisch ongeval een schuldig persoon of instantie hoort. „Schuld kan niet altijd worden afgeleid uit de ernst van de gevolgen. Op die bewuste dag is niet alles gelopen zoals het moest lopen, maar is er dan sprake van dood door schuld? Nee.” Anker bespeurt een trend bij de vervolging voor dood door schuld. Hij zegt in zijn praktijk in toenemende mate zaken te zien waarbij huisartsen, medisch specialisten of instellingen worden vervolgd voor hun rol bij het overlijden van iemand.