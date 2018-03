Eis: werkstraf en boete na dodelijk ongeluk met vlot

Het Openbaar Ministerie in Zutphen heeft gisteren een werkstraf van 240 uur en een boete van 50.000 euro geëist tegen mede-eigenaar Marco P. en zijn bedrijf Sportwijzer uit Eibergen. De 40-jarige P. en zijn bedrijf is dood door schuld ten laste gelegd.

Op 30 september 2007 kwamen twee vrouwen, beiden werkzaam bij het Winterswijkse filiaal van Kruidvat, om het leven door een vlottocht van Sportwijzer. Achttien medewerkers van de drogisterijketen maakten bij wijze van bedrijfsuitje een vlottocht over het riviertje de Berkel in de Achterhoek. Bij een stuw in Rekken, waar doorvaart verboden is, ging het mis. Ze zagen de waarschuwingsborden wel, maar hadden geen instructies gekregen dat ze moesten afstappen. Bij de stuw was een verval van anderhalve meter. Een aantal vrouwen viel van boord, twee van hen verdronken.

Officier van justitie C.J.P.M. de Groen vindt een boete van 50.000 euro „een signaal aan andere outdoorbedrijven om risico’s te inventariseren en alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid.” De begeleider van de vrouwen had weinig ervaring met vlottochten. Hij was niet op de hoogte van een stuw in het traject. Onduidelijk is of de plattegrond waarop de stuwen stonden gemarkeerd, in het instructiepakket van die dag zat. Het vlot was verder log, zwaar en moeilijk te verplaatsen. De vrouwen kregen het maar moeilijk onder controle. „P. en zijn bedrijf hadden iets kunnen doen om het ongeluk te voorkomen”, meent de officier.

De advocaten van P. en Sportwijzer, de broers Anker uit Leeuwarden, vinden dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Zij vinden dat ook het Recreatieschap Achterhoek Liemers en het Waterschap Rijn en IJssel in de beklaagdenbank thuishoren. Volgens de officier is vervolging van deze instanties niet uitgesloten.

Advocaat Willem Anker vindt dat niet bij elke dramatisch ongeval een schuldige persoon of instantie hoort. „Schuld kan niet altijd worden afgeleid uit de ernst van de gevolgen. Op die bewuste dag is niet alles gelopen zoals het moest lopen, maar is er dan sprake van dood door schuld? Nee.”

Aan de situatie bij de stuw is sinds het ongeval niets veranderd, tot ongenoegen van de nabestaanden. Uitspraak op 9 oktober.