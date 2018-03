een weekeinde vol sport

WK Wielrennen wegwedstrijd, Ned. 1, zat 12.50 uur en zon 10.20 uur.

Een aantal wielergrootheden moest wegens vermoeidheid afzeggen voor de WK in Varese, zoals de Spaanse Tour de France-winnaar Carlos Sastre en de Zwitser Fabian Cancellara. De Nederlander Robert Gesink, die vorige week als zevende eindigde in de Ronde van Spanje, doet wel mee. Samen met Koos Moerenhout, Steven de Jongh, Maarten Tjallingii, Sebastian Langeveld, Karsten Kroon, Tom Stamsnijder, Bram Tankink en Marc de Maar komt hij zondag in actie tijdens de wegwedstrijd. De vrouwen rijden morgen. Marianne Vos, op de baan olympisch kampioene op de puntenkoers, vertegenwoordigt Nederland samen met Mirjam Melchers, Chantal Beltman, Suzanne de Goede, Regina Bruins en Irene van den Broek.

Judo Rotterdam Trophy, zat en zon, Topsportcentrum Rotterdam

Morgen en zondag vindt in het Topsportcentrum Rotterdam de Rotterdam Trophy plaats. Aan het toernooi nemen judoka’s uit achttien landen deel. De judoka’s die vorige maand in actie kwamen tijdens de Olympische Spelen in Peking zijn nog afwezig. Zij nemen een rustpauze na de Spelen en de kwalificatiecyclus die eraan voorafging. Toch doen er nog 43 Nederlandse judoka’s mee aan het toernooi. De voorrondes en herkansingen zijn beide dagen vanaf 10.00 uur, de medaillewedstrijden beginnen om 15.00 uur.

Voetbal EK-kwalificatiewedstrijd vrouwen Nederland-België, zat 19.00 uur, Volendam

Het Nederlands vrouwenelftal speelt morgen een cruciaal EK-kwalificatieduel tegen België. De Oranjevrouwen moeten winnen om kans te maken op de play-offs voor het EK in 2009. In de poule van Nederland heeft wereldkampioen Duitsland zich als winnaar al geplaatst. Wales eindigt als laatste. Voor plaats twee, de plaats die recht geeft op de play-offs, komen nog altijd drie ploegen in aanmerking: Nederland, België en Zwitserland. Met nog één duel te gaan heeft nederland een punt minder dan België. De vrouwen moeten ook Zwitserland, dat twee punten meer heeft, boven zich dulden. Zwitserland moet het in de laatste wedstrijd echter opnemen tegen het nog ongeslagen Duitsland. De kaartverkoop voor deze wedstrijd loopt via TicketBox en www.fcvolendam.nl. Op de wedstrijddag is de kassa bij het stadion vanaf 17.30 uur geopend.

Grote Prijs van Singapore, Formule 1, RTL 7, zon 12.45 uur.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 wordt er in het donker gereden. De baan wordt verlicht door maar liefst 1.500 schijnwerpers. Zaterdag gaat de kwalificatie van start om 22.00 uur (15.00 uur Nederlandse tijd). Op zondag springen om 20.00 uur (13.00 uur Nederlandse tijd) de lichten op groen voor de race. Door het niet ontvankelijk verklaren van het beroep van de renstal McLaren tegen de tijdstraf van de Engelsman Lewis Hamilton op het circuit van Spa gaat de strijd om het kampioenschap eigenlijk nog tussen twee coureurs. Als zich geen incidenten voordoen gaan Hamilton en de Braziliaan Felipe Massa uitmaken wie dit seizoen kampioen wordt.

Bekijk beelden van het parcours in het donker via nrcnext.nl/links

Super Cup Volleybal, zon 14.00 uur, Omnisportcentrum Apeldoorn

De bekerwinnaars en de landskampioenen volleybal nemen het zondag tegen elkaar op tijdens de Super Cup. Bij de mannen spelen Dynamo en Orion tegen elkaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen Martinus en Sliedrecht. Voor een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen in Peking speelden alle internationals afgelopen jaar bij Martinus. De Spelen werden uiteindelijk niet gehaald. Inmiddels zijn de meeste international uitgevlogen naar clubs in het buitenland. Alleen Francien Huurman en Caroline Wensink zijn overgebleven. Het is de vraag of Martinus nu nog sterk genoeg is. De kaarten voor de wedstrijden kosten 10 euro. De kassa gaat om 12.00 uur open.

Eredivisie samenvattingen, Ned. 1, zon 19.00 uur

FC Groningen, de koploper van de eredivisie, speelt zondag in de Euroborg tegen Feyenoord. Ajax speelt dezelfde dag thuis tegen Vitesse. Landskampioen PSV, dat op dit moment vierde staat, speelt een dag eerder al tegen hekkensluiter FC Volendam. AZ gaat in Tilburg op bezoek bij Willem II. Het team van Louis van Gaal won vorige week van PSV (1-0) en behaalde daarmee de eerste punten van dit seizoen.

Bekijk het hele voetbalprogramma op eredivisie.nl

Nederlands kampioenschap dameszadel, zon 9.00 uur, Manage de Treekhoeve in Leusden

In Nederland zijn ongeveer nog veertig vrouwen die aan dameszadelrijden doen. Bij dameszadelrijden zitten de amazones met beide benen aan een kant van het paard. In de ochtend wordt het reguliere dressuurprogramma afgewerkt. In de middag rijden de amazones de kür op muziek. Er zijn twee soorten: de fantasy kür en de historische kür. De dameszullen gekleed gaan in historisch kostuum. Dus veel grote hoeden en imposante jurken in Leusden.