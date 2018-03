Een scheutje in de koffie

Kopje koffie? Menstruatiebloed werd en wordt vaak gebruikt in liefdesdrankjes. Meestal gaat het dan om lang geleden of ver weg: middeleeuwse schaapherders in zuid-west Frankrijk, de Beng uit Ivoorkust of de Rungus op Borneo. Maar in het boek Blood Magic wordt ook een voorbeeld gegeven uit een land en een tijd die meer op het hier en nu lijken, het platteland van Illinois in de Verenigde Staten in de vorige eeuw. Een scheutje menstruatiebloed in de koffie van je man zou voorkomen dat hij vreemdging. In spiegelbeeld komt dit gebruik ook bij de Romeinen voor: volgens Plinius probeerden daar juist mannen met menstruatiebloed hun vrouwen van ontrouw af te houden.

Maar wat doe je met menstruatiebloed als je het niet in de koffie giet? Er zijn waarschijnlijk in geen enkele cultuur in geen enkele tijd genoeg rituelen om al het bloed te absorberen. Wij hebben nu tampons, maandverband en, heel milieuvriendelijk, de cup of keeper, een rubberen trechtertje dat je twee keer per dag moet legen. Wat vrouwen vroeger gebruikten, is niet altijd bekend en de bronnen die er zijn spreken elkaar soms tegen. De tampon was er waarschijnlijk eerder dan het maandverband; in ieder geval gebruikten de oude Egyptenaren ze. Ze werden gemaakt van papyrus. Op de onvolprezen website mum.org (the museum of menstruation) valt te lezen dat Duitse vrouwen in de negentiende eeuw op het platteland helemaal niets gebruikten om hun bloed op te vangen. Het verdween waarschijnlijk wel in hun rokken. Maar die absorbeerden op zware dagen niet alles. „Menstruierten sie, so zogen sie eine Blutspur hinter sich her.” Bewijs daarvoor komt van dokters die op de gevaren van een gebrek aan hygiëne wijzen en fabrikanten die diverse soorten maandverband aanprijzen, meestal een soort luier met een gordeltje.

Of vrouwen in de prehistorie wel iets deden aan hun maandstonde is niet bekend. Lieten zij het ook gewoon lopen in de ijzer- en de steentijd? In de Amazone schijnt een indianentaal te zijn waarin de vrouw wordt aangeduid als ‘persoon met een rode streep langs het been’.

In het boek Twee manen lang. Zestig dagen leven als in de ijzertijd vertelt Anneke Boonstra, die in 1995 meedeed aan dit experiment in het Prehistorisch Openlucht Museum in Eindhoven, dat alle vrouwen hun eigen maandverband maakten. „Ieder zit met zakjes mos of vilt te hannesen. Uitwassen, vaak naar de poepplaats, uitwassen.” Het mos of vilt werd in linnen zakjes gedaan die na gebruik uitgewassen werden in regenwater. Het absorberend materiaal werd begraven. In de tweede maan(d) voegden de vrouwen een leren lap aan het verband toe, om doorlekken beter tegen te gaan. „Het is in de prehistorie geen pretje om je maandstonde te hebben”, concludeert Boonstra.

Maar de kans bestaat dat vrouwen in de prehistorie nooit ongesteld werden, of bijna nooit. Na de met allerhande rituelen omgeven menarche, zoals de eerste menstruatie heet, kwam het er niet meer van. Nu is het voor de meeste vrouwen jarenlang elke maand raak, een of twee zwangerschappen uitgezonderd. Ze worden dankzij betere voeding jonger ongesteld, krijgen minder kinderen en geven geen of minder lang borstvoeding. Vrouwen bloeden als nooit tevoren.