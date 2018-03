Een partijtje schreeuwen over noodplan

Het verwachte akkoord over het noodfonds voor de redding van de financiële sector in de VS is gisteren uitgebleven in een politiek uiterst gespannen situatie.

Een vergadering in het Witte Huis met George W. Bush, Congresdelegaties en de presidentskandidaten Barack Obama en John McCain liep volgens een verklaring van de laatste uit op „een ruzieachtig partijtje schreeuwen”.

De onderhandelingen gaan vandaag verder maar het was vannacht onduidelijk of er nog een akkoord komt. Ook is onbekend of het eerste televisiedebat met de presidentskandidaten, vanavond, nog doorgaat.

McCain zei deze week dat hij zijn campagne opschort zolang Washington niet in staat is de financiële crisis te bezweren. Het lijkt na gisteren onwaarschijnlijk dat de ontstane impasse vandaag zal worden doorbroken.

Net als eerder deze week was het gisteren opnieuw een dag van onverwachte wendingen. Vóór de bijeenkomst in het Witte Huis zei Bush dat onderhandelingen van het Witte Huis met Democraten en Republikeinen in het Congres hem optimistisch stemden dat er snel een akkoord zou worden bereikt. Democratische en Republikeinse senatoren hadden eerder op de dag op een persconferentie een zelfde taxatie gegeven.

Ook Obama en McCain, die voor de bijeenkomst in het Witte Huis hun campagne hadden onderbroken, zeiden dat zij de kans op een akkoord groot achtten. Zij gaven samen een verklaring van die strekking uit na de televisietoespraak van Bush woensdagavond, toen de de president toezegde een reddingsplan van minister van Financiën Paulson te zullen aanpassen. Het noodfonds van 700 miljard dollar – de grootste overheidsinterventie ooit – is volgens Bush noodzakelijk om een economische stilstand en een jarenlange recessie te voorkomen.

De sfeer in Washington raakte gisterochtend al bedorven. Democratische Congresleden verweten McCain dat hij zijn campagne om politieke motieven had opgeschort. McCain speelde tot die tijd geen rol in de onderhandelingen op Capitol Hill. De Democratische senator Chuck Schumer zei gisterenmiddag dat een compromis dichtbij was totdat McCain zich naar Washington spoedde. Volgens Schumer begonnen Republikeinen daarna te aarzelen omdat zij wilden vermijden dat er voor McCain geen rol meer was weggelegd in de onderhandelingen.

Zodoende kwam de druk te liggen op de vergadering in het Witte Huis. Daar presenteerde de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, het alternatieve idee om huisbezitters wel tegemoet te komen bij afbetaling van hun hypotheek maar geen belastinggeld te besteden om financiële instellingen overeind te houden.

Boehner wees erop dat een grote groep conservatieve afgevaardigden principieel bezwaar heeft tegen overheidsinterventie. Een cruciale groep, omdat de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, eerder in de week eiste dat minimaal honderd Republikeinen met de plannen instemmen. Zij wil vermijden dat alleen Democraten verantwoordelijkheid nemen voor het plan, dat impopulair is bij kiezers.

Democraten waren verbaasd over het voorstel van Boehner. Zij zeiden dat het uit de lucht kwam vallen – Republikeinse Congresleden hadden het idee nooit eerder geopperd. Ook minister Paulson en president Bush keerden zich tegen het idee. „Niet opnieuw beginnen, niet opnieuw beginnen”, zou Bush vergeefs hebben gesmeekt. Obama vroeg in de vergadering of McCain instemde met het idee van zijn partijgenoot. McCain zou zich vervolgens niet hebben willen uitspreken.

Het feit dat de vergadering vervolgens niet tot een conclusie kon komen is kenmerkend voor de onzekere politieke situatie in Washington. De impopulaire Bush is voor Republikeinen geen factor van belang meer. Conservatieven hebben intussen ook weinig belangstelling om zaken te doen met McCain, die zij door een reeks affaires uit het verleden wantrouwen. Door al deze omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat Republikeinen de komende dagen alsnog op één lijn komen – waarmee ook het lot van het reddingsplan onzeker is.

Democraten verweten McCain na afloop dat hij niet in staat was de rol te spelen waarvoor hij zijn campagne had onderbroken. McCain zei dat hij goede hoop heeft op een compromis.

De regering zette intussen al haar kaarten op voorzitter Pelosi van het Huis, in de hoop dat zij haar eis laat varen dat minimaal honderd Republikeinen het voorstel steunen. Diverse media meldden dat Paulson na afloop knielde voor Pelosi met het verzoek de deal „niet op te blazen”. Pelosi zou daarop hebben gezegd dat het niet Democraten zijn die de overeenkomst afwijzen, maar Republikeinen. „Ik weet het, ik weet het”, zou Paulson hebben gezegd.