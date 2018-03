Een huis aan zee Scheveningen. Begin september stond er een paar uur lang een druk bezette badkamer op het strand voor de Scheveningse Pier. Eerder lag er in het Haagse Zuiderpark iemand in een slaapkamer, en bevonden voorbijgangers in de Grote Marktstraat zich plotseling in een tv-kamer met chips en slapende hond. Dit is het project Less@home van de Haagse fotograaf Eric Kampherbeek (28) en beeldend kunstenaar Geert Limburg (39). „Een dakloze woont buiten, dus iedereen kan meekijken in zijn privéruimte”, zegt Kampherbeek, freelance fotograaf voor onder meer Haags Straatnieuws. „Wij willen vooral het contrast tonen tussen het succes dat je bijna móet hebben in Nederland en het leven van mensen op straat.” Tot volgende zomer worden in totaal veertien vertrekken in Den Haag opgebouwd. De spullen komen van de kringloop, de mensen in de huiskamer zijn voorbijgangers of, zoals in de badkamer, figuranten. „Je denkt toch niet dat wandelaars daar half naakt in bad gaan zitten?” Lees meer over Less@home op www.lessathome.nl Foto Eric Kampherbeek

