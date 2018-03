Een gigolo in de schemering van zijn leven

Avant que j’oublie

Regie: Jacques Nolot

Avant que j’oublie begint met twee mannen aan een graf. Na een tijdje zwenkt de camera af en zien we in het halfdonker de contouren van Parijs. Een mooi begin van een film die in het teken van de dood staat, over een man in de schemering van zijn leven.

Pierre (gespeeld door regisseur Jacques Nolot) is jarenlang gigolo geweest maar moet nu zelf jongens inhuren om aan zijn gerief te komen, hoewel hij er niet veel plezier meer aan lijkt te beleven. Hij is al jaren hiv-positief en zijn grote liefde is net overleden, waarbij diens familie het testament verdonkeremaande, Pierre zonder geld achterlatend.

Avant que j’oublie is het afsluitende deel van een semiautobiografische trilogie. Nolot spaart zichzelf daarbij niet. Zonder gêne toont hij zijn oude naakte lichaam – met dikke buik – en keer op keer klaagt hij dat hij bang is zijn haar te verliezen als hij aan een nieuwe medicijnbehandeling zou beginnen. Het beste deel van zijn leven zit erop, nu resten eenzaamheid, herinneringen aan vroeger en triviale gesprekken met pseudovrienden – die Nolot in al hun nietszeggendheid laat horen. Herhaalde camerastandpunten suggereren dat hij vastzit, dat hem niets nieuws meer te wachten staat. Pierre is er gelaten onder.