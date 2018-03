Economie Nederland toch nog gegroeid

Rotterdam. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn tweede raming van het groeicijfer. Vorige maand meldde het CBS nog dat de economie in het tweede kwartaal niet was gegroeid. De opwaartse bijstelling is te danken aan hogere investeringen in machines en in de bouw. Ook de zakelijke dienstverlening deed het beter dan in de eerste raming. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2007 groeide de Nederlandse economie met 3 procent. Ook het aantal banen nam toe. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 154.000 banen meer dan in dezelfde periode in 2007, een stijging van 2 procent.