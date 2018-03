Duitsland Magdeburg Kroningen, processies: symbolische handelingen zijn vanzelfsprekende gebeurtenissen in ons politieke leven. Zij hadden van de middeleeuwen tot en met de Franse Revolutie zelfs nóg meer gewicht dan tegenwoordig; het waren spektakels, met massa’s publiek. Een tentoonstelling in Magdeburg probeert iets van die rituelen te laten zien aan de hand van ambachtelijke artefacten, grafisch werk en schilderijen. Spektakel der Macht. Rituale im alten Europa 800-1800’’: t/m 4 jan in het Kulturhistorisches Museum, Otto-von-Guericke-Str. 68-73, Magdeburg. Di-zo 10-17u; info: 0049-391-5403561 en www.khm-magdeburg.de. Münster Steil rijzen de bergen uit het water op: het Noorse Naeröfjord oogt even duister als imposant. De Duitser Karl Paul Themistokles von Eckenbrecher schilderde het in 1900, met een schip erop. Het doek is een van de werken in de tentoonstelling Orte der Sehnsucht – mit Künstlern auf Reisen. Wat bewoog kunstenaars in vroeger eeuwen om op reis te gaan? Wat beweegt hen nu? Dürer in Venetië, Rubens in Rome, Klee in Tunesië, Gauguin op Tahiti of Van Gogh in Parijs: ieder zijn eigen droomland of -stad. De bezoeker gaat mee naar die oorden, van Italië via het noorden en de Oriënt naar twee wereldsteden. Te zien zijn niet alleen fantasieën over een aards paradijs maar ook realistische studies van vreemde landschappen en exotische mensen. Van 28 sept t/m 11 jan in het LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Domplatz 10, Münster. Di, wo, vr 9-19u, do 9-21u, za, zo 10-19u. Info: 0049-251590701 en www.lwl.org. En verder Donumenta, expo’s, theater, muziek, dans, performances en films uit gastland Kroatië, van 26 sept t/m 6 nov in Regensburg: www.donumenta.de; Requiem…, theatrale versie van Mozarts Requiem vanaf 28 sept in de Komische Oper, Berlijn: www.komische-oper-berlin.de;