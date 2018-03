Duitser Grabsch wint wereldtitel tijdrijden

VARESE.Bert Grabsch heeft gisteren in het Italiaanse Varese de wereldtitel tijdrijden veroverd. De 33-jarige Duitse wielrenner legde de 43,7 kilometer af in een tijd van 52 minuten en 1 seconde. Svein Tuft uit Canada haalde zilver, het brons was voor de Amerikaan David Zabriskie.De Nederlander Stef Clement eindigde als 22e in 54.32. Titelverdediger Fabian Cancellara uit Zwitserland deed niet mee. Clement, nummer drie van het WK van vorig jaar, kwam naar eigen zeggen kracht tekort. De wegwedstrijd is dit weekeinde.