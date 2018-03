Duitse zorg vraagt om meer geld Berlijn. 135.000 mensen uit heel Duitsland die in de gezondheidszorg werken, verzamelden zich gisteren bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Ze eisten meer geld voor ziekenhuizen. Volgens de voorzitter van de Duitse Ziekenhuisorganisatie zou een derde van de Duitse ziekenhuizen het gevaar lopen om failliet te gaan door hogere prijzen van energie, voedsel en medische spullen. Er werden 70.000 demonstranten verwacht. Foto AFP Tens of thousands of health workers gather at Berlin's Brandenburg Gate for a mass protest over their working conditions and salaries on September 25, 2008. The demo expected to draw 70,000 doctors, nurses and staff angry at a lack of funding they say will force hospitals to close. AFP PHOTO DDP/ AXEL SCHMIDT GERMANY OUT

