Duitse anti-terreuractie KLM-toestel

De politie in Duitsland heeft vanmorgen vroeg twee terreurverdachten aangehouden in een KLM-toestel met bestemming Amsterdam. Het toestel stond op de luchthaven van Keulen/Bonn op het punt te vertrekken.

Dat heeft een politiewoordvoerder bevestigd. Om vijf voor zeven vanmorgen kwamen manschappen van de SEK – het zogeheten Spezialeinsatzkommando – het vliegtuig binnen. Van een bestorming, waarover aanvankelijk door de Duitse pers werd bericht, zou geen sprake zijn geweest. Een 23-jarige Somaliër en een 24-jarige Duitser van Somalische afkomst werden gearresteerd.

Beide mannen zouden volgens de politie aan de jihad, de heilige oorlog, hebben willen deelnemen door middel van zelfmoordaanslagen. In hun woning zouden afscheidsbrieven zijn gevonden. De twee werden al geruime tijd in de gaten gehouden. Ze zouden geen plannen hebben gehad om het KLM-toestel te kapen. Onduidelijk is of ze in Amsterdam zouden overstappen op een andere vlucht. Volgens het ANP zouden de twee op doorreis zijn geweest naar Entebbe in Oeganda.

Vlucht KL 1804 stond op punt van vertrekken toen de toestemming om te starten werd ingetrokken en kort daarna de SEK het toestel binnenkwam. Alle passagiers zouden na de arrestatie van de twee mannen het vliegtuig hebben verlaten en hun bagage opnieuw hebben moeten laten controleren. Uiteindelijk kon vlucht KL1804 met een vertraging van meer dan een uur naar Amsterdam vertrekken.

In Duitsland heerst al sinds enige tijd een verhoogde fase van het terreuralarm. De binnenlandse veiligheidsdienst waarschuwt voor het gevaar van aanslagen.

De federale recherche bevestigde vandaag dat volop wordt gespeurd naar de Duitse islamitische extremist Eric Breininger (21), die zich in Afghanistan zou hebben laten trainen, naar Duitsland is teruggekeerd of wil terugkeren en een zelfmoordaanslag zou willen plegen. Breininger is in Neunkirchen in Saarland opgegroeid.

In Keulen zijn drie jongemannen gearresteerd die afgelopen woensdag met een alarmpistool op twee politieagenten zouden hebben geschoten.

Weinig Somaliërs wonen in Duitsland

Volgens berichtgeving in de Kölnische Rundschau zouden de drie mannen de agenten in een hinderlaag hebben gelokt. In een verhoor zouden ze hebben gezegd dat ze een signaal wilden afgeven voor de islamitische jihad.

Vorig jaar september werden drie verdachten aangehouden die volgens de Duitse politie zware aanslagen in de Bondsrepubliek wilden plegen. Twee van hen bleken autochtone Duitse twintigers te zijn die zich tot de islam hadden bekeerd. In een afgelegen vakantiewoning in Hessen waren ze bezig met wat vermoedelijk de fabricage van bommen was.

De vanochtend gearresteerde mannen hebben een Somalische achtergrond. Officieel wonen er slechts 5.300 Somaliërs in Duitsland, van wie 1.600 in Noordrijn-Westfalen. Duitsland kent een handvol Somalische verenigingen. De Duits-Somalische vereniging in Düsseldorf strijdt tegen vrouwenbesnijdenis, een Duits-Somalische vereniging in Frankfurt is aangesloten bij een van de islamitische koepelorganisaties. De Somalische ambassade in Berlijn was vanochtend in verband met de ramadan niet bereikbaar.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), Tjibbe Joustra, ziet geen aanleiding de landelijke veiligheidsmaatregelen aan te scherpen na de arrestatie op de luchthaven Keulen/Bonn. Voor de Nederlandse luchthavens geldt standaard een ‘lichte dreiging’ en die wordt niet aangepast, zegt de woordvoerder.

Eind augustus bleef op Rotterdam Airport nog een vliegtuig met bestemming Bodrum (Turkije) aan de grond na een telefoontje naar alarmcentrale 112. Twee terroristen zouden van plan zijn het toestel te kapen, zo meldde een anonieme beller. De ‘verijdelde’ kaping bleek een liefdesdrama: de beller wilde koste wat kost voorkomen dat zijn minnares met haar officiële partner op vakantie zou gaan naar Turkije.