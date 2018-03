`Dopingbestrijder gaf tip over dopegebruik`

BRUSSEL. De Belgische atleet Erik Wijmeersch heeft gisteren bij zijn afscheid bekend dat hij zich van 1998 tot 2001 heeft bezondigd aan doping. Hij nam groeihormonen, op aanraden van Renno Roelandt, dopingsbestrijder namens het WADA en bestuurslid van het Belgische olympisch comité. ”Dat gebeurde na de EK in Boedapest op mijn hotelkamer. Renno, op dat moment voorzitter van de antidopingcommissie van de Vlaamse Gemeenschap, adviseerde me groeihormoon. Hij zei `als ik jou was dan zou ik het echt proberen. Het is onopspoorbaar en je gaat er sneller van lopen`”, zo onthulde Wijmeersch.