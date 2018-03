DEN HAAG, 26 SEPT. Opiniepeilingen ondermijnen het vertrouwen in de regering, het parlement en de overheid in het algemeen. Tevredenheidsonderzoeken over de politiek kunnen het fundament van de democratie aantasten. Dat heeft minister Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren gezegd op een symposium. Pagina 3