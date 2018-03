Donkere tijd van moord op Rabin herleeft

Een paar uur hebben ze ongestoord huisgehouden. En dat is te zien. Het Palestijnse dorp Assira al-Kabaliya, op de bezette Westelijke Jordaanoever, ziet eruit als een slagveld. Waterreservoirs zijn lekgeschoten, muren beklad, auto’s vernield. Een veertienjarige jongen, Suhayeb Saleh, is doodgeschoten.

Qassem Saleh is een achterneef van Suhayeb. De grijzende boer zag dit weekend een groep van vijftig joodse kolonisten van de nabijgelegen nederzetting Yitzhar het dorp bestormen, net als vorige week. Zijn huis ligt op dezelfde heuvel als de nederzetting, dus het was als eerste aan de beurt. Hij wijst in het ravijn, naast het smalle pad dat naar zijn huis loopt. In de diepte ligt het wrak van zijn auto. De akkers bovenaan de heuvel zijn verbrand. Op de voordeur zijn de witte sporen van voetafdrukken te zien, maar de deur heeft het gehouden. Saleh: „We hoorden ze schreeuwen, urenlang: ‘Varkens, honden!’ Hoe kan ik ooit dit huis nog verlaten om te gaan werken? Wat als ze terugkomen als mijn vrouw alleen thuis is?”

Een vergeldingsactie, noemde een inwoner van Yitzhar de twee aanvallen op Assira al-Kabaliya. De week ervoor had een Palestijnse jongen, volgens de kolonisten Suhayeb, een 10-jarige inwoner van Yitzhar neergestoken. De aanval van de kolonisten is op video vastgelegd. Onder het toeziend oog van het Israëlische leger gooien ze stenen en schieten ze op huizen. Nu, bijna een week na de laatste aanval, willen de kolonisten van Yitzhar (circa 500 inwoners) niet praten. Ze laten geen journalisten toe en leggen de telefoon neer.

Scheidend premier Ehud Olmert veroordeelde de aanvallen op Assira al-Kabaliya. „In Israël dienen geen pogroms tegen niet-joden te worden gehouden”, zei hij. Vredesgroepen in Israël waarschuwen al maanden extra luid voor de groeiende agressie van de radicale kolonisten die de Westelijke Jordaanoever bewonen. In dit gebied wonen circa 500.000 joodse kolonisten. Hun motieven variëren, maar ten dele zijn zij religieus gemotiveerd om het bijbelse Judea en Samaria, zoals zij het gebied noemen, in bezit te nemen.

In en rondom de zuidelijke stad Hebron en de nederzettingen rondom Nablus, waaronder Yitzhar, regent het de laatste tijd gewelddadige confrontaties. Herders zijn aangevallen, akkers in brand gestoken, de Palestijnse inwoners van het centrum van Hebron worden regelmatig bedreigd of belaagd. De Israëlische vredesorganisatie Btselem verspreidt camera’s onder Palestijnen, zodat ze de aanvallen kunnen filmen.

Gisteren bleek dat het geweld zich ook tegen de vredesbeweging lijkt te keren. Onbekenden pleegden een bomaanslag op een intellectuele voorman van de Israëlische organisatie Vrede Nu, Zeev Sternhell. Deze 73-jarige politicoloog geldt als een van de scherpste critici van de kolonistenbeweging.

De bom ontplofte toen Sternhell zijn huis in Jeruzalem verliet. Rondom het huis werden volgens de politie flyers gevonden. Ze riepen op tot de stichting van „een halachische staat in Judea en Samaria”, een staat gebaseerd op de joodse wetten en tradities. Bomaanslagen tegen voorlieden van Vrede Nu zouden volgens de flyers beloond worden met een miljoen shekel (circa 200.000 euro).

Minister Avi Dichter van nationale veiligheid legde de schuld van de aanslag bij rechts-extremistische joodse groepen. De aanslag, zei hij, brengt Israël terug naar de donkere dagen van de moord op Yitzhak Rabin. Deze premier van Israël werd in 1995 vermoord door een joodse extremist, nadat hij de Oslo-akkoorden met de Palestijnse president Arafat had gesloten.

Voorzitter Yariv Oppenheimer roept in een verklaring de Israëlische regering op niet alleen in woorden afstand te nemen van de radicale kolonistenbeweging. „De kolonisten die gisteren nog Palestijnen en Israëlische soldaten aanvielen op de Westelijke Jordaanoever, vallen vandaag Israëlische burgers binnen de grenzen van Israël aan.”

De Israëlische regering bestempelt een aantal nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever als illegaal, waaronder Yitzhar. Desondanks worden deze nederzettingen vrijwel nooit ontruimd.

De inwoners van Assira al-Kabaliya wachten de ontruiming van Yitzhar door Israël niet af. Dat, zeggen ze, zal toch nooit gebeuren. Qassem Saleh: „Mijn kinderen zeggen: abu, waarom gaan wij dan niet ergens anders wonen? Maar waar moeten wij dan naartoe? Dit is het land van mijn familie. Wij en de mensen van Yitzhar zullen elkaars buren blijven, hoe verschrikkelijk dat vooruitzicht ook is.”