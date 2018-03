Digitale techniek zet de fotografiesector op zijn kop

Klobig, zouden de Duitsers zeggen. De nieuwe Leica S2 is zwaar en in de slanke handen van product manager Maike Harberts zelfs een tikje lomp. In 1925 was Leitz het eerste merk dat een kleine camera bouwde, maar hier op de Photokina, de grote tweejaarlijkse fotografiebeurs, presenteert de fabriek een camera die veel groter en zwaarder is dan de ook behoorlijk uit de kluiten gewassen spiegelreflexen van Nikon, Canon en Sony.

Toch is de camera een van de sensaties van de beurs, want binnenin de matzwarte behuizing zit een beeldsensor van 30 bij 45 mm, goed voor 37,5 miljoen beeldpunten. Dat is anderhalf keer zo veel als de grootste sensor van die andere merken. Een digitale camera voor de professionele markt, waarin ook een merk als het Zweedse Hasselblad opereert. Volgend jaar is de S2 te koop, belooft Harberts, samen met een hele reeks nieuwe lenzen. Het is opmerkelijk, vooral omdat het er lang naar heeft uitgezien dat Leica de aansluiting met de digitale fotografie had gemist. In 2005 ging Leica bijna failliet, maar een kapitaalinjectie van de Duitse miljonair Andreas Kaufmann redde het bedrijf. Pas in 2006 kwam Leica met een digitale opvolger van zijn beroemde analoge M-reeks. En nu is er dus de S2. De camera werd samen met de Deense onderneming Phase One ontwikkeld en het is een duidelijk teken dat Leica de aansluiting bij de kopgroep heeft hervonden.

Op het uitgestrekte beursterrein laat Sony een paar hallen verderop zien waar digitalisering ook toe kan leiden. De nieuwste Cybershot, een luxe metalen doosje van 15 mm dik, is uitgerust met een smile shutter: als dat snufje is geactiveerd maakt de camera pas een foto als de persoon op wie de lens is gericht gaat lachen. Hetzelfde doosje is in staat films te maken die in High Definition op het breedste televisiescherm afgedraaid kunnen worden. Dat kunnen trouwens de nieuwe cameraatjes van Kodak, Panasonic, Samsung en Fuji ook. Zelfs serieuze fotografen die hun hart hebben verpand aan een spiegelreflexcamera kunnen nu filmen: de nieuwe Nikon D90 en de Canon Eos 5D Mk II leveren ook bewegende beelden op HD-kwaliteit.

Het is nog maar tien jaar geleden dat de eerste digitale consumentencamera’s op de markt kwamen die de barrière van 1 megapixel doorbraken, en die beelden konden produceren waarmee een klein, maar acceptabel afdrukje gemaakt kon worden. Nu is 15 megapixel niets bijzonders meer, 10 megapixel de norm en een camera van 7 megapixel van een bekend merk koop je al voor onder de honderd euro. Een complete industrie heeft zichzelf moeten heruitvinden, en dat is niet zonder slag of stoot gegaan. De beroemde Duits-Belgische combinatie Agfa-Gevaert miste de boot en zocht zijn toevlucht in de grafische sector. De Japanse fabrieken Minolta en Konica vereenden hun krachten, maar waren er te laat bij. Hetzelfde gold voor Yashica en Contax.

De markt wordt nu gedomineerd door de reuzen Canon en Nikon, die er het best in zijn geslaagd naar de digitale wereld te verhuizen. Olympus, Pentax en Fuji handhaven zich ook, maar op enige afstand. Ze ondervinden flinke concurrentie van merken als Sony, Panasonic, Casio en Samsung. Fotografische buitenstaanders, die gebruikmakend van hun elektronische expertise en de gekochte resten van verdwenen fotomerken nu sterke posities hebben ingenomen.

Het Amerikaanse Kodak heeft zich op wonderbaarlijke wijze door de overgang heen geslagen. De ironie van het lot is dat Steve Sasson, de man die in 1978 patent verkreeg op de eerste digitale camera, werknemer van Kodak was. Die uitvinding leidde er uiteindelijk toe dat de verkoop van de traditionele films en fotopapier – vanouds de sterke punten van Kodak – nu nog maar een fractie is van wat die was. Maar Kodak legde zich toe op de fabricage van het hart van de digitale camera, de sensor, en is nu met Sony een van de grote twee op dit gebied. De sensor in de nieuwe Leica S2 is ook door Kodak ontwikkeld. Daarnaast legde Kodak zich toe op camera’s voor het middensegment en het drukken van fotoalbums. Op de Photokina liet Kodak een nieuw systeem zien waarmee foto’s die op de computer staan op een gemakkelijke manier op een breedbeeldscherm vertoond kunnen worden. Ook Fuji is op dit terrein actief, en heeft met Nintendo een samenwerkingsverband gesloten. Met de afstandsbediening van de Wii-spelcomputer kan de thuisfotograaf nu voor zijn tv door zijn fotoverzameling bladeren.

Het terugvinden en vertonen is een nieuwe uitdaging voor de foto-industrie. De digitalisering heeft ertoe geleid dat in menig huishouden de foto’s een schimmig en soms onvindbaar bestaan op de pc leiden. Digitale fotolijstjes die een doorlopende diavoorstelling laten zien vormen een enorme groeimarkt: het afgelopen jaar is de verkoop daarvan vertienvoudigd. De afzet van fotoalbums is in een jaar verviervoudigd. Steeds vaker stuurt de consument zijn foto’s via internet naar een albumdrukker. Een week later wordt er dan een kant-en-klaar album bij hem afgeleverd.

Het terugvinden van de foto’s wordt ook gemakkelijker. Nikon liet een camera zien (de P6000) met een ingebouwde gps-ontvanger. Op die manier kan van elke foto niet alleen het exacte tijdstip, maar ook de exacte locatie worden teruggevonden. Na het wanneer en waar rest nu alleen nog het wie en wat, maar daaraan wordt gewerkt. Het hoeft niemand te verbazen als over twee jaar, op de Photokina van 2010, de eerste camera’s met automatische gezichtsherkenning opdoemen. Dan zal het bijschrift Toos op 23 augustus voor de Eiffeltoren geheel automatisch door de software worden gegenereerd.