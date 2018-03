De wereld rond in twintig minuten

Kelderende beurskoersen, omvallende banken, miljarden die verdwijnen als sneeuw voor de zon – het is een interessante tijd om werkzaam te zijn in de economische journalistiek. Toch heeft Michiel Bicker Caarten (1956), een van de oprichters van Business Nieuws Radio (BNR) en tot eind 2006 hoofdredacteur van het station, geen heimwee naar zijn jaren op de redactie. „Het was ongelooflijk leuk, maar ik ben klaar met nieuws maken.”

Over opzetten en overeind houden van BNR verscheen vorige week van Bicker Caartens hand Knerpend grind. De onstuimige beginjaren van Business Nieuws Radio. De titel verwijst naar het knerpend grind en andere achtergrondgeluiden die ter verfraaiing in de documentaires van Radio 1 werden gemonteerd. Dat soort radio was de antithese van wat Bicker Caarten voor ogen stond met zijn zender: het nieuws brengen zonder franje, voor mensen met weinig tijd.

Bicker Caarten kwam in 1998 terug naar Nederland vanuit Londen, waar hij als anchor bij CNBC Europe had gewerkt. Daarvoor was hij in dienst geweest bij NRC Handelsblad, RTL Nieuws en de New York Daily News. Tijdens zijn verblijf in New York luisterde hij vaak naar de radiozender 1010WINS. Hun slagzin was: ‘you give us 20 minutes, we give you the world’. Zo’n zender moest ook in Nederland kunnen bestaan, als alternatief voor Radio 1, meende Bicker Caarten.

Enkele maanden later had hij al een station uit de grond gestampt. Business Nieuws Radio werd in het begin bemand door personeel van het ter ziele gegane Talk Radio. Geld was er nauwelijks, net zomin als apparatuur. Toen op de eerste uitzenddag, maandag 21 september 1998, het eerste blokje nieuws van twintig minuten voorbij was, keek iedereen elkaar aan. Wat nu?

Eigenlijk was het altijd zijn droom om een tijdschrift op te zetten, vertelt Bicker Caarten in de vergaderruimte van BBC Communicatie, het reclamebureau dat hij na zijn vertrek bij BNR heeft opgezet. „Dat kwam er niet van, maar ik heb later meteen de kans aangepakt om een nieuwszender vanaf de grond af aan op te bouwen.”

Het gaat hem te ver om te zeggen dat hij door ‘het radiovirus gegrepen werd’. „Dat vind ik zo’n cliché. Maar radio is wel een heel mooi medium. „Een stem van een presentator, daar zit zoveel in. Dat maakt radio menselijker dan de krant, zonder dat het zo hijgerig wordt als op televisie.”

Eenvoudig verliep het niet in de eerste jaren: er werd te veel geld uitgegeven en er kwam te weinig binnen; er waren problemen met het verkrijgen en behouden van de AM- en FM-frequenties; en met de luistercijfers wilde het maar niet vlotten. „We bleven onder een marktaandeel van 1 procent hangen”, herinnert Bicker Caarten zich. „Maar goed, we hadden ook geen budget om reclame te maken, dus moesten we beetje bij beetje bekendheid verwerven.”

De focus op enkel en alleen beursnieuws werd verlaten en de zender ging ook algemeen en politiek nieuws brengen. Maar dat leidde niet tot hogere luistercijfers. Bicker Caarten bleef zich verzetten tegen het idee van sommige aandeelhouders en collega’s om de zender meer op Radio 1 te laten lijken. „Zo’n zender was er al. De mensen die daar zo lang naar luisteren zijn vaak oudere mensen, zonder baan. Die zijn voor adverteerders een stuk minder interessant.” Na zijn vertrek veranderde BNR van karakter en werd nog meer een algemeen radiostadion. Er kwamen hogere luistercijfers. Bicker Caarten: „En Radio 1 is met zijn nieuwe programmering meer op BNR gaan lijken. De twee zenders schuiven inhoudelijk naar elkaar toe.”

Hoewel hij de kredietcrisis met meer dan gemiddelde belangstelling volgt, hoeft hij zich over zijn eigen aandelen geen zorgen te maken. Het geld dat hij verdiende met de verkoop van BNR aan het Financieele Dagblad bracht hij niet naar de beurs, maar investeerde hij in een molen in Toscane. „Na al die jaren luisteren naar beursexperts was me in ieder geval duidelijk geworden dat niemand echt weet hoe de markt werkt.”

Michiel Bicker Caarten: Knerpend grind. De onstuimige beginjaren van Business Nieuws Radio. Balans. 271 blz. € 17,95.