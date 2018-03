Vanochtend heeft niemand een gerucht nodig. De markt is in mineur, Fortis is een tranendal. Een paar minuten na de opening van de beurshandel zakt de koers van Fortis net als gisteren dwars door de grens van 6 euro. Bijna 5 procent verlies. Na een uur is het verlies 10 procent. Dan 15 procent.

Om half elf meldt Fortis dat het bestuur van de bank ’s ochtend en ’s middags de media te woord zal staan om het publiek een vertrouwensinjectie te geven.

De koers herstelt wat. De stemming blijft onrustig. De schokken van gistermiddag dreunen na. Zonder zichtbare en directe aanleiding is de koers dan ingestort. Urenlang zitten de aandelen in een vrije val, die oploopt tot een koersverlies van ruim 21 procent tot 5,49 euro. Een recorddieptepunt.

De stemming is: verkopen, tegen elke prijs. Handelaren melden nieuw aanbod van grote aandelenpakketten. Dit is het beeld dat beleggers vroeger alleen zagen bij bedrijven die aan de rand van de afgrond stonden. „Nu heerst nog maar één ding”, zegt een geldbeheerder die meer dan twee decennia actief is. „Angst.”

Handelaren en beleggers zijn bang dat Fortis na verschillende grote Amerikaanse en enkele Britse banken de volgende zal zijn die in de financiële maalstroom van de bankencrisis wordt meegezogen.

Voor Fortis zit alles tegen.

De koers is aan het eind van de ochtend gaan schuiven. Het is bijna half twaalf in Brussel en Amsterdam, in New York is het zes uur vroeger. Het Amerikaanse financiële en industriële conglomeraat General Electric (GE) zegt in een winstwaarschuwing vóór de Amerikaanse beurs opent dat het gaat snoeien in zijn omvangrijke financiële divisie.

In Amsterdam en Brussel is dat nieuws opeens hoogst relevant: GE verdwijnt als potentiële koper voor onderdelen van Fortis. De bank en verzekeraar wil met de verkoop van dochters juist het kapitaal aanvullen. Fortis geldt als een van de zwaarst getroffen Europese financiers door de kredietcrisis. Het concern zucht onder de verliezen die de kredietcrisis heeft veroorzaakt op hypotheekleningen en vergelijkbare effecten. Fortis heeft bovendien extra kapitaal nodig voor de integratie van de overgenomen activiteiten van ABN Amro Nederland.

Het nieuws van GE zet, zeggen handelaren later, een verkoopgolf in gang die de Fortis-koers omlaag jaagt. Het is de eerste golf. De Nederlandse AEX en de Belgische Bel20 beursgraadmeter genieten van het algemene optimisme over het Amerikaanse bankenreddingsplan, maar Fortis daalt. Eerst 6 procent, dan 7, 8, 9, 10 procent.

De koersval krijgt zijn eigen dynamiek. Steeds meer aandelen komen in de verkoop. Wie doen het? Zijn speculatieve beleggers, zoals hedgefondsen, nu massaal op Fortis gestort? „Overschat hun rol niet”, zegt een belegger.

Hij somt de reflexen van geldbeheerders op die nu de vrije loop krijgen. Volgende week sluiten zij hun boeken van het derde kwartaal en moeten zij aan hun klanten rapporteren. Wie wil dan nog aandelen Fortis opnemen in zijn overzicht? Wie durft zijn baas nog onder ogen te komen als het onvoorstelbare dit weekend toch gebeurt: een reddingsactie voor Fortis om de spaarders te hulp te schieten, maar de zittende aandeelhouders niet. Onvoorstelbaar? Het onvoorstelbare bleek de afgelopen weken en maanden meerdere malen op maandag opeens realiteit.

In de loop van de middag komen nieuwe verkoopgolven. In Amsterdam blijken bijna 83 miljoen aandelen verhandeld, vier keer zoveel als gemiddeld.

Geruchten versterken de onrust. Fortis zou de laatste hand leggen aan de verkoop van zijn Britse vermogensbeheerder Artemis, maar de opbrengst valt tegen. De Rabobank zou op verzoek van De Nederlandsche Bank Fortis helpen met een lening. Het gerucht wordt door de Rabobank en door Fortis ontkend. „Wij sluiten ons daarbij aan”, zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank.

Wil je er nog één, vraagt de geldbeheerder. Hier. Gerucht. Minister Bos van Financiën overlegt met zijn Belgische ambtgenoot over noodscenario’s voor Fortis, mocht dat nodig zijn.

Om half vier komt het lijdend voorwerp zelf met een verklaring. Eén zin. „Fortis ontkent ten stelligste de actuele geruchten in de markt en bevestigt vroegere verklaringen.” Het blijkt een keerpunt. Aan slot van de handelsdag is de koers 6,55 euro, dat is een daling met ruim 6 procent.