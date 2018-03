De mens als hond zonder baasje

Bijna ondraaglijk is de spanning die de vijf Mechelse herders op het toneel oproepen. In de voorstelling Bleib opus #3 zitten ze keurig in formatie, de blik strak op hun trainers in de coulissen gericht. Aan alles voel je dat ze het liefst zouden opspringen een rondrennen. Maar ze blijven zitten.

Deze week waren de honden te zien op het festival De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg. Tweeëntwintig jaar na Going to the Dogs. Wim T. Schippers schreef in 1986 theatergeschiedenis, niet door de kwaliteit van zijn hondenvoorstelling – die was juist bewust vormeloos en amateuristisch – maar door de al les ondermijnende ironie van het concept. Schippers gebruikte zijn Duitse herders vooral als grap, in een ontregelende performance. Een gebeurtenis die een gebeurtenis werd juist doordat het zo’n opgeklopt non-event was. Alles onderuit schoppen, dat was Schippers’ kracht, en daarmee heeft hij mede de geest van zijn tijd bepaald.

Achttien jaar later, in Wolf (2004), gebruikte Alain Platel veertien honden als een soort gang, om de angst en de dreiging van een verlaten winkelcentrum te verbeelden. Zoals Going to the Dogs kenmerkend was voor zijn tijd, zo was Wolf dat ook. Het had nog de doemsfeer van het theater uit de jaren negentig, maar ook een politieke lading die kenmerkend is voor het theater na 9/11. Alleen, juist in betekenis geven schoot Platel tekort, waardoor het vooral een reeks prachtige nummers bleef.

Bleib heeft juist een duidelijke betekenis, en is ook in uitvoering sterker dan Going to the Dogs en Wolf. Het gebruik van hondendressuur is hier geen gimmick meer, maar een doordachte, en strak gestileerde choreografie. De hondenscènes krijgen een ijzersterk contrapunt in enkele dialogen van twee Franse cultuurcritici die het theoretisch kader er rechtstreeks bij leveren. Zo strak en gracieus als de dressuur is, zo slordig babbelen en bewegen de linkse intellectuelen. Zo betrokken als de honden zich tonen, zo onthecht stellen de intellectuelen zich op. Zo nadrukkelijk als de honden zwijgen, zo makkelijk praten de intellectuelen. Toch lijken ze op elkaar, in hun gedenaturaliseerde staat.

In alle drie de stukken wordt de hond ingezet als onberekenbaar element, en als een metafoor voor de mens. In dit geval de mens als getemd, neurotisch groepsdier dat van de natuur is vervreemd en snakt naar de gehoorzaamheid aan een leider. Alleen, de moderne westerse mens wil geen groep meer vormen en geen leider meer erkennen. hoe bouw je een gemeenschap zonder groepsgevoel en zonder leiderschap?

Door de Internationale Keuze lopen dit jaar een paar mooie lijnen. Het motto is: ‘His Master’s Voice’. Hoe gaan we om met gezag? Dit thema is te verbinden met het 1968-thema: voorstellingen over de erfenis van de cultuurrevolutie in de jaren zestig. Hoe gaan we verder nu God en Marx dood zijn, en de revolutionaire generatie met pensioen gaat?

Bleib is in die zin ook kenmerkend voor zijn tijd, waarin de erfenis van de revolutiejaren doorlopend wordt gewogen. Schweitzer sluit zich echter niet aan bij de revisionisten die de hele erfenis bij het grofvuil willen zetten. Maar hij stelt wel pijnlijke waarheden vast.