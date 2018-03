De Europese oorlogen op een breed front belicht

Patrick Dassen en Petra Groen (red.): Van de barricaden naar de loopgraven. Bert Bakker, 336 blz. € 22,50

Het thema van het centraal schriftelijk examen geschiedenis 2008-2009 luidt ‘Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen’. Geïnspireerd door deze keuze bundelden Patrick Dassen, docent geschiedenis, en Petra Groen, bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, acht artikelen van verschillende auteurs over oorlogvoering in Europa, van Napoleon tot en met WO I, die ‘Hitler en Lenin mogelijk maakte’. In het boek wordt oorlog – volgens Clausewitz de voortzetting van politiek met andere middelen – beschouwd in een brede context van sociale, politieke, economische en culturele ontwikkelingen. Behalve voor docenten geschiedenis is het bedoeld voor een algemeen geïnteresseerd publiek.

Van de barricaden naar de loopgraven beschrijft in hoofdzaak de ontwikkeling op allerlei gebied, zoals de wapentechnologie en militarisering van de medische zorg, maar ook het fenomeen ‘totale oorlog’. Die leidde in WO I al tot 40 procent burgerslachtoffers, in WO II tot 60 procent en in Korea en Vietnam tot nog hogere percentages. De evolutie van de krijgskunst zelf komt uiteraard ook ter sprake: van Napoleon met zijn snelle opmarsen via de artilleriebombardementen van de Krimoorlog en de Frans-Duitse oorlog van 1870-’71 naar de beruchte uitputtingsslag om Verdun in WO I, waarbij een miljoen Franse en Duitse soldaten stierven.

Wat de Nederlandse oorlogvoering betreft, gaat nogal wat aandacht uit naar de maandenlange strijd in 1799-1800 tussen de circa 80.000 militairen – Nederlanders van de Bataafse Republiek , Fransen, Engelsen en Russen – op een smalle strook van Noord-Holland, de hevigste ooit op Nederlands grondgebied. Bij de mislukte poging van de Bataafse troepen onder generaal Daendels om de Engelse bezetters uit Den Helder te verdrijven, sneuvelden op één dag 55 officieren en 1.400 soldaten van het Bataafse leger. Nederland nam met ruim 15.000 soldaten deel aan Napoleons Russische veldtocht in 1812. Vrijwel allen kwamen om, de meesten door ziekte en uitputting. De laatste Nederlandse aanvalsoorlog, die tegen het afgescheiden België, komt helaas niet aan de orde.

Een enkel hoofdstuk is gewijd aan de bescheiden, soms partijdige, maar langzaam geprofessionaliseerde oorlogsverslaggeving in de 19de-eeuwse, Nederlandse pers. Dat laat zich goed illustreren aan de hand van de Frans-Duitse oorlog, de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika en de conflicten op de Balkan aan de vooravond van WO I. Jammer dat WO I in dit opzicht buiten beschouwing is gebleven, want het kwam toen aan op de politieke opstelling van de Nederlandse pers. Nederland was angstvallig neutraal. Zo schreef NRC-hoofdredacteur Govert van der Hoeven dat zijn krant ‘zich onthoudt van elke handeling die de ene of de andere der oorlogvoerende partijen zou kunnen grieven, en dus ook van kritieken die onvermijdelijkerwijze daartoe zouden leiden’, aldus geciteerd in het artikel van Alexander Cohen.

De leken onder ons zullen het meeste opsteken van het laatste hoofdstuk, over de gevolgen van WO I voor Duitsland. De wissels van de Duitse geschiedenis zijn toen rigoureus omgezet. Zo breidde munitiefabrikant Hugo Stinnes in 1924 zijn vestiging in het Ruhrgebied uit tot 600.000 werknemers en het grootste bedrijf ter wereld. Patrick Dassen wijst ook nadrukkelijk op de rol van Erich Ludendorff, overwinnaar in de slag van Tannenberg en die bij de Masurische meren. Hij bracht het tot de machtigste man van Duitsland, de vader van de Dolkstootlegende, actief bij de Kapp-Putsch van 1920 en drie jaar later nauw betrokken bij Hitlers mislukte Putsch in München. Hij schreef ten slotte, in 1935, Der totale Krieg waar het volk met ‘seelische Geschlossenheit’ als één man achter diende te staan.