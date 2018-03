De Bouwkeet on Tour Amsterdam Na een verblijf van vier jaar verlaat het Stedelijk Museum de tijdelijke locatie in het Post CS-gebouw. Op dinsdag 30 september worden de laatste kaartjes verkocht, direct na de sluiting start de nomadische periode van het museum onder de naam ‘Stedelijk in de Stad’. Op 1 oktober vindt de lancering plaats van ‘De Bouwkeet on tour’. Deze artistieke versie van een bouwkeet, ontworpen door Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe, komt eerst te staan op het Oosterdokseiland. Daarna reist de keet tot december 2009 door heel Amsterdam. Inl: www.stedelijk.nl