Daniele Gatti dirigeert het KCO Amsterdam De gevierde Italiaanse dirigent Daniele Gatti, de chef van het Royal Philharmonic Orchestra in Londen is een favoriete gastdirigent bij de beroemde orkesten, dus ook van het Koninklijk Concertgebouworkest. In april dirigeerde hij in Amsterdam, gevolgd door buitenlandse optredens. Dat gebeurt ook nu: na twee concerten met de Zesde symfonie van Beethoven en het Concert voor orkest van Bartók gaat het KCO met hem naar Gent en Dijon. KCO olv Daniele Gatti: 1, 2 okt 20u15 Concertgebouw Amsterdam res 020 6718345. Radio 4: 12 okt 14u15. Italian conductor Daniele Gatti, appointed French National Orchestra new musical director, poses 17 October 2007 in Radio France concert hall in Paris. The 45-year-old Milanese will succeed from September 2008 on to German Kurt Masur. Le chef d'orchestre italien Daniele Gatti, nommé directeur musical de l'Orchestre national de France (ONF), pose le 17 octobre 2007 dans la salle de concert de la maison de Radio France dont dépend cette formation de 120 musiciens. Le Milanais de 45 ans sucèdera à partir de septembre 2008 à l'Allemand Kurt Masur, âgé de 80 ans. AFP PHOTO STEPHANE DE SAKUTIN

AFP