Cricketer Van Nierop op straat in Kaapstad dood aangetroffen

Rotterdam. De Nederlandse cricketinternational Maurits van Nierop is woensdagochtend dood aangetroffen in zijn woonplaats Kaapstad in Zuid-Afrika. Het was gisteravond nog onduidelijk hoe de 25-jarige Van Nierop, die in Zuid-Afrika werd geboren, om het leven kwam. De Nederlandse cricketbond KNCB reageert geschokt op de dood van de speler, de zoon van oud-international en KNCB-bestuurslid Albert van Nierop. VanNierop speelde de afgelopen seizoenen voor Claremont in Kaapstad. Hij speelde in 2006 zijn laatste wedstrijd voor Nederland. Van Nierop was een talentvolle batsman, die 69 duels speelde voor VRA, veelvoudig landskampioen uit Amstelveen.