Britse leningen

In het artikel Londen gaat meer lenen (23 september, pagina 15) staat dat deskundigen er rekening mee houden dat de Britse staat 75,5 tot 125,9 miljard gaat lenen. Dit moet zijn: 75,5 tot 125,9 miljard euro.

André Krouwel

In het bericht De Mol sponsort Verdonk (24 september, pagina 3) over de financiers van de politieke beweging Trots op Nederland wordt politicoloog Wim Crouwel geciteerd. Dat had André Krouwel moeten zijn.