Confrontatie Pakistan en militairen VS

Het Pakistaanse leger heeft gisteren gevochten met Amerikaanse en Afghaanse militairen rond de Durand-lijn, de betwiste grens tussen Pakistan en Afghanistan. Voor het eerst bevestigden de Amerikanen dat er een gewapende confrontatie met Pakistan is geweest.

Het Amerikaanse Central Command – het militaire hoofdkwartier voor operaties in het Midden-Oosten, Afghanistan en Afrika – verklaarde gisteren dat twee Kiowa-helikopters die boven de Afghaanse provincie Khost patrouilleerden vanaf een Pakistaanse legerpost met geweervuur zijn beschoten. Zij begeleidden een patrouille van Amerikaanse grondtroepen en Afghaanse grenspolitie. De grondtroepen zouden hebben teruggeschoten „om [de Pakistanen] ervan te verzekeren dat ze moesten stoppen met schieten”, aldus een woordvoerder. Er was een schotenwisseling van vijf minuten, waarbij geen gewonden zijn gerapporteerd.

President Zardari, in New York voor de Algemene Vergadering van de VN, had een andere lezing van het incident. „Bedoelt u de lichtsignalen?”, zei hij toen journalisten hem vroegen waarom de helikopters waren beschoten. Volgens het Pakistaanse leger betraden de helikopters het Pakistaanse luchtruim, en zijn er toen waarschuwingsschoten afgevuurd.

De Durand-lijn stamt uit de Britse koloniale tijd en is altijd betwist gebleven. In werkelijkheid bestaat de grens uit enkele kilometers niemandsland.

Deze maand waren er twee keer eerder berichten dat Pakistan op Amerikaanse helikopters zou hebben geschoten. Eerder deze week werd in Pakistan een neergestort Amerikaans spionagevliegtuigje gevonden, waarvan onbekend is of het is neergeschoten. De incidenten zijn niet van Amerikaanse zijde bevestigd.

De VS zijn ontevreden over de Pakistaanse inspanningen om de extremisten te bestrijden die vanuit de tribale grensgebieden aanvallen in Afghanistan uitvoeren. Sinds enkele maanden zijn er daarom meer Amerikaanse unilaterale aanvallen in Pakistan, meestal met onbemande vliegtuigjes. Een operatie op de grond, begin deze maand, zette kwaad bloed bij het Pakistaanse leger.

Vandaag maakte het leger bekend dat bij het militaire offensief in de tribale regio Bajaur, dat twee maanden geleden begon, zeker duizend militanten zijn gedood. Het bericht kon niet onafhankelijk bevestigd worden. (AP, Reuters, AFP)