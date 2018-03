CO2 op korte termijn

De werkelijkheid is dramatischer dan de scenario’s hadden voorzien. De uitstoot van koolstofdioxide, CO2, was in de periode 2000-2007 hoger dan het IPPC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, in zijn somberste schattingen dacht. Het Amerikaanse ministerie van Energie maakte dit gisteren bekend; de cijfers werden vandaag bevestigd door de onderzoekers van het Global Carbon Project. Als was het om het mondiale karakter van dit probleem te onderstrepen, maakten de onderzoekers, afkomstig van wetenschappelijke instituten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Australië, hun bevindingen gelijktijdig bekend in Parijs en Washington.

De cijfers illustreren ook de veranderende verhoudingen in de wereld. China heeft de VS als grootste ‘producent’ van CO2 van de eerste plaats verdrongen en India is bezig nummer twee, Rusland, in te halen. Omgerekend per hoofd van de bevolking ziet de ranglijst er anders uit, maar de trend dat opkomende economieën een toenemend deel van de wereldvoorraad aan energie opeisen, is onmiskenbaar en onontkoombaar. Aangezien de goederen en diensten die China, India en andere landen leveren dikwijls voor export naar het Westen zijn bestemd, is er trouwens sprake van een wederzijds belang bij hun groeiende energieverbruik.

Het maakt ook duidelijk dat het streven naar energiebesparing nobel en noodzakelijk blijft, maar dat afremming van de groei ervan al heel wat zou zijn. De huidige financiële crisis zal weliswaar tot stagnatie leiden, economische groei zal er mondiaal ook in de toekomst zijn en daarmee een toenemende vraag naar energie.

Twee discussies over energieverbruik trokken deze week de aandacht. De Tweede Kamer sprak over ‘groene’ stroom. Het debat maakte vooral duidelijk dat Europa een veel te ingewikkeld en te weinig stimulerend certificatensysteem kent. En dat grotere vraag naar groene stroom niet direct leidt tot meer productie ervan. In het Europees Parlement werd en wordt gesproken over een verplichting voor autofabrikanten om alleen nog auto’s van de band te laten rijden die minder CO2 zullen uitstoten. Duitsland, gevoelig voor de belangen van zijn auto-industrie, verzet zich daartegen.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de beleden zorg over CO2-uitstoot, veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, te weinig wordt omgezet in concrete daden om alternatieve energiebronnen beter te benutten. In Kopenhagen spreken landen volgend jaar over een nieuw klimaatakkoord, ter vervanging van het Kyoto-verdrag. Er zullen vast weer nieuwe scenario’s op tafel liggen. Maar het is de vraag wat het nut is van nieuwe, strengere streefgetallen op een misschien nog langere termijn. De klimaatproblematiek vergt snellere reacties. Bezuinigingsdoelstellingen kunnen helpen, maar het is moediger en effectiever als nu strengere eisen aan energie- en industriële productie worden gesteld. Welke politicus durft te beloven dat CO2-emissies volgend jaar met 1 procent dalen?