Chinese astronauten zwaaien veel

Na de geslaagde lancering van de Chinese ruimtecapsule Shenzhou VII is de driehoofdige bemanning begonnen met de voorbereiding van de eerste Chinese ruimtewandeling. Eerste astronaut Zhai Zhigang, zoon van een straatverkoper, zal dit experiment waarschijnlijk morgenochtend rond 11 uur Nederlandse tijd uitvoeren.

Het politieke belang van het ruimtevaartprogramma werd gisteren onderstreept door de aanwezigheid van president Hu Jintao op de lanceringsbasis Jiuquan in de woestijn van de provincie Gansu. Hu werd vergezeld van de kernleden van het centraal comité van de communistische partij, de Chinese staatsraad en Centrale Militaire Commissie.

Zowel de lancering als de ruimtewandeling is in China rechtstreeks op de televisie te volgen. De astronauten moesten gedurende voorbereiding, lancering en het begin van hun driedaagse vlucht dan ook veel in de camera zwaaien. China noemt het project een symbool van zijn ontwikkeling in de afgelopen 30 jaar, maar ook noodzakelijk voor de technologische en industriële ontwikkeling.

Hoewel Peking ontkent dat er sprake is van een internationale ruimterace, wil China net als eerder de VS en Rusland in 2020 een maanlanding uitvoeren.