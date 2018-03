Cerberus speelt spel rond Chrysler slim

Cerberus heeft al te kampen met slechte rendementen op zijn beleggingen in noodlijdende Amerikaanse autoproducenten. Nu neemt de private-equityfirma misschien ook nog eens de laatste 20 procent van Chrysler over van Daimler. Hoewel de Amerikaanse automarkt zich in een slechte staat bevindt, heeft de transactie wel degelijk verdiensten. Als enige eigenaar hoeft Cerberus geen rekening meer te houden met het voormalige moederconcern van Chrysler. Bovendien betekenen de vooruitzichten voor de drie autoproducenten uit Detroit dat Cerberus het belang waarschijnlijk voor een schijntje op de kop kan tikken. En omdat Cerberus toch al diep verwikkeld is in de Amerikaanse auto-industrie, heeft de firma weinig meer te verliezen.

Cerberus kocht in mei vorig jaar 80 procent van Chrysler voor 7,4 miljard dollar (5 miljard euro), waardoor het resterende belang van Daimler op zo’n 1,9 miljard dollar werd gewaardeerd. Binnen dertien maanden had de in Stuttgart gevestigde autoproducent dat bedrag al afgeboekt naar ongeveer 275 miljoen dollar. Ervan uitgaande dat Cerberus het belang van Daimler tegen de boekwaarde zal kopen, heeft de firma voor het hele bedrijf straks slechts 7,7 miljard dollar uitgegeven, in plaats van de 9,3 miljard dollar die de oorspronkelijke transactie impliceerde.

Bovendien zal Daimler het spel waarschijnlijk niet al te hard spelen. In de tien jaar dat het concern eigenaar was van Chrysler heeft het alleen maar verliezen moeten incasseren of geld erin moeten steken. Daimler verkocht het voor 30 miljard dollar minder dan het ervoor had betaald. Nu de automarkt zich in nog beroerder toestand bevindt dan op het moment waarop het zijn belang aan Cerberus verkocht, zal Daimler de kans waarschijnlijk met beide handen aangrijpen om het Amerikaanse experiment achter zich te laten.

De overeenkomst is ook in strategisch opzicht verstandig. Cerberus kan nu makkelijker bondgenootschappen aangaan met andere, meer voor de hand liggende autoproducenten dan Daimler – Nissan is al genoemd. En als de Amerikaanse auto-industrie erin slaagt de route naar de sloper te vermijden, kan Cerberus voor een klein beetje meer geld de hele winst van Chrysler opstrijken. Als de gok daarentegen verkeerd uitpakt, zal de jongste investering van Cerberus in Detroit te klein zijn om veel verschil te maken.

Vertaling Menno Grootveld

