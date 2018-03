Canadees schuldig in terreurzaak

Een 20-jarige man is gisteren schuldig bevonden aan participatie in een inmiddels opgerolde moslimterreurgroep die grote aanslagen zou hebben beraamd in Canada. Zijn veroordeling is de eerste onder Canadese antiterreurwetgeving die is aangenomen na de aanslagen van 11 september.

De man, een jonge immigrant uit Sri Lanka die zich in Canada bekeerde tot de islam, werd in juni 2006 samen met zeventien anderen gearresteerd bij een massale antiterreuroperatie in en rond de Canadese stad Toronto. De groep, bijgenaamd de ‘Achttien van Toronto’, zou van plan zijn geweest bomaanslagen te plegen op doelen in de stad, het Canadese parlement in Ottawa te bestormen en premier Stephen Harper te onthoofden, uit protest tegen Canadese deelname aan de ‘oorlog tegen terreur’.

De gisteren veroordeelde man, een ondergeschikte figuur in het vermeende complot, was minderjarig bij zijn aanhouding, en is als eerste berecht. Hij heeft betrokkenheid bij een terreurcomplot ontkend. Processen tegen tien andere verdachten, allen moslims, moeten nog beginnen. Beschuldigingen tegen de zeven overige arrestanten zijn eerder dit jaar ingetrokken.

Een rechter in Brampton, een voorstad van Toronto, achtte het bestaan van de terreurgroep overtuigend bewezen tijdens het proces, dat in sterke mate afhing van de getuigenis van Mubin Shaikh, een informant van de Canadese politie die de groep had geïnfiltreerd. Ook was aannemelijk gemaakt dat de veroordeelde „op de hoogte was van de terreurdoeleinden”, aldus de rechter.

Voornaamste beschuldiging tegen de man was dat hij had deelgenomen aan twee kampeertrips op het platteland van de provincie Ontario, waar leden van de groep zouden hebben getraind voor hun terreurmissie. In de praktijk bestonden de activiteiten in de winterse kampen, op video vastgelegd door de informant, voornamelijk uit rondcrossen op sneeuwmobielen, marcheren in het bos onder het roepen van religieuze leuzen in het Arabisch en paintball.

Hoewel de arrestatie van de Achttien van Toronto aanvankelijk leidde tot schok en ongeloof over het bestaan van een terreurcel op Canadese bodem, werd de groep al snel na de antiterreuroperatie minder serieus genomen, en zelfs belachelijk gemaakt als een stel absurde amateurs. Aanklagers hadden bovendien het probleem dat hun zaak in hoge mate afhing van de informant, die 300.000 dollar kreeg voor zijn diensten.

