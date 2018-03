Canadees schuldig in groot terreurproces

Toronto. Een jonge Canadees is gisteren schuldig bevonden aan deelname aan een terroristische organisatie die van plan zou zijn geweest het Canadese parlement te bestormen en de premier te onthoofden. Het was het eerste vonnis in een groot terreurproces in Canada. De 20 jaar oude man werd in 2006 samen met 17anderen gearresteerd in een grootschalige operatie tegen terrorisme in Toronto. Bij het voorlezen van het vonnis zei de rechter dat er ”overweldigend” bewijs is dat de terreurgroep bestond en dat de verdachte ”wist wat de groep aan het doen was”. De man, die bekeerd is tot de islam, heeft alle aanklachten met betrekking tot terrorisme ontkend. Zijn advocaat zei dat de aanslag een ”fantasie van jihadisten” was.Het proces tegen tien anderen, onder wie de vermeende leider,loopt nog.