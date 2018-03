Brian Wilson in een zwarte taxi

Op de achterbank van een Londense taxi, met een cameraman tussen zijn benen en een zwarte zonnebril op z’n neus, was Brian Wilson laatst verantwoordelijk voor een van de meest memorabele Black Cab Sessions ooit. Dat hoewel de internetserie sinds de eerste sessie in mei vorig jaar, voornamelijk jonge, hippe muziekacts voorbij zag komen. Maar ook de Black Cab Session-makers noemen het bezoekje van de voormalig Beach Boy aan hun zwarte taxi ‘de moeder aller coups’. Vooral omdat Wilson in de ruim drie minuten die hij met zijn vier bandgenoten in de taxi zit, behalve That Lucky Old Sun, ook spontaan Beach Boy-klassieker Californian Girls brengt. Om na de laatste uithaal, terwijl de rest van de taxi juicht, droog te melden dat ze op de plaats van bestemming zijn aangekomen.

Dat er in datzelfde Engeland een nieuwe Bond-film in de maak is, kan je niet ontgaan zijn. Dat er nogal wat gesteggel is geweest over de artiest die de nieuwe Bond-tune mocht maken, misschien ook niet. Uiteindelijk kwam de eer toe aan Jack White en Alicia Keys. Het resultaat van hun samenwerking staat sinds een week online. En waar Jack White altijd aangaf dat hij Seven Nation Army voor James Bond had willen schrijven, heeft hij met Another Way to Die gewoon een klassieke Bond-tune met blazers en een schreeuwende Alicia Keys afgeleverd. De reacties online liegen er niet om. Britten zijn boos dat Amerikaanse artiesten het nummer hebben gemaakt. Noel Gallagher heeft al aangegeven dat hij de volgende voor z’n rekening wil nemen. En sommige mensen vinden zelfs dat Amy Winehouse haar zooitje ellende bijeen moet rapen en een nummer moet schrijven. Alles beter dan dit.

