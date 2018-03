Bouwer Heijmans beperkt zich tot Nederlandse markt

Den Bosch, 26 sept. Bouwbedrijf Heijmans wil zijn strategie vrijwel volledig op de Nederlandse markt toespitsen. De sterke positie in het Verenigd Koninkrijk wordt gekoesterd, maar in België en Duitsland streeft het concern niet langer naar groei. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. De keuze is gemaakt door de nieuwe bestuursvoorzitter Rob van Gelder, voormalige topman van baggeraar Boskalis. Hij heeft het roer bij Heijmans overgenomen van Guus Hoefsloot, die na een aantal winstwaarschuwingen moest vertrekken.