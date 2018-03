tv-serie

Green Wing

Aan het einde van seizoen 1 van de Britse ziekenhuisserie Green Wing heeft de kijker precies nul patiënten leren kennen. De keren dat de doktoren zich in een operatiezaal over een patiënt buigen doen ze rare spelletjes. Het ziekenhuis is slechts decor voor bizarre sketches, scherp uitgevoerd door acteurs die schaamteloos hun lichaam inzetten.

In die sketches waart de geest van Monthy Python. Scènes worden vreemder gemaakt door ze vertraagd of versneld af te spelen. Alan, een oudere radioloog, lijkt met zijn hoekige bewegingen en malle loopjes zelfs zo op John Cleese dat het even duurt voor je die associatie kwijt bent. Maar anders dan Monthy Python is Green Wing seksueel heel expliciet, in wat er wordt gezegd en gedaan. Borsten worden gekneed, gewogen en vergeleken, een dokter veegt met zijn blote kont over het bureau van zijn rivaal en iedereen grijpt in elkaars of eigen kruis.

De dramatische lijn is zwak, maar dat is geen groot minpunt. Volkomen losstaand zijn bijvoorbeeld de prachtige scènes bij personeelschef Sue. Ze bekt bezoekers af of negeert ze, door onder tafel te gaan zitten, haar gezicht in een taart te laten vallen of een nazikapitein te imiteren. En zo gaat het maar door. Fijne, krankzinnige serie.