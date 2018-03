Boodschappen zijn de belangrijkste bezuinigingspost

DEN HAAG. De dagelijkse boodschappen zijn voor de Nederlander bezuinigingspost nummer één. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS/Nipo in opdracht van Aegon Bank. Volgens het onderzoek wil 72 procent van de Nederlanders het komende jaar bezuinigen. Na de dagelijkse boodschappen, door 44 procent genoemd als besparingspost, volgt zuinigheid met energie en water in huis (41 procent). Bijna 30 procent noemt het laten staan van de auto en minder op vakantie gaan. Opvallend is verder dat bijna twee derde van de ondervraagden aangeeft aan het eind van de maand minder over te houden dan vijf jaar geleden. 59 procent noemt het gemak waarmee geld kan worden geleend, dat ook weer moet worden afgelost, als belangrijkste oorzaak genoemd. Verder vindt ruim een vijfde van de ondervraagden zelf dat Nederlanders te veel consumeren