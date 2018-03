boekberichten

Ammerlaan gaat ondanks pensioen door bij Bezige Bij

Robert Ammerlaan blijft ook na zijn 65ste actief als uitgever voor De Bezige Bij. Dat heeft de Weekbladpers Groep, waartoe het Amsterdamse bedrijf behoort, woensdag bekendgemaakt. De Bezige Bij gaat wel op zoek naar een ‘managing director’ die de dagelijkse leiding van de uitgeverij op zich kan nemen. Ammerlaan wordt algemeen beschouwd als de redder van De Bezige Bij. Voor zijn aantreden in 1999 was de roemruchte uitgeverij in verval geraakt. Mede dankzij de financiële armslag die WPG-baas Pieter de Jong hem gaf én de grote aandacht voor de waarde van de kolossale backlist van de Bij floreerde de uitgeverij. (AF)

Niet Bruni, maar BHL voor Houellebecq

Op 8 oktober verschijnt een brievenboek van Houellebecq met niemand minder dan de vermaarde filosoof Bernard Henri-Lévy. In het boek met de provocatieve titel Ennemis publics. Correspondance de Michel Houellebecq et de Bernard-Henri Lévy zullen de twee beroemdheden de degens kruisen over ‘literatuur, intimiteit, humor, hun ouders, de liefde en ook hun reputaties’. In de Franse pers werd al de hele zomer gespeculeerd over een nieuw boek van Houellebecq dat dit najaar zou verschijnen. De afgelopen weken pakten kranten- en weekbladen zelfs uit met onbevestigde berichten over een boek van Houellebecq met Carla Bruni. Op haar laatste cd prijkt een song op basis van een gedicht van Houellebecq. (DL)

AP eert typograaf Mol met extra editie Japin

De Arbeiderspers publiceert een speciale editie van Zoals dat gaat met wonderen van Arthur Japin, het 267ste deel in de reeks Privé-domein. De uitgave is een eerbetoon aan de deze zomer overleden typograaf Wim Mol. Japins dagboek is de laatste Privé-domein die Mol heeft vormgegeven. De speciale editie krijgt een oplage van 1.200 exemplaren en is gedrukt op dikker papier dat nog niet is opengesneden, zoals ook het geval was bij de eerste titels uit de reeks. (AF)

Daniel Kehlmann wil dat Buchpreis stopt

De succesvolle Oostenrijks-Duitse auteur Daniel Kehlmann heeft fel uitgehaald naar de Deutscher Buchpreis, een van de belangrijkste literaire prijzen in het Duitse taalgebied. Kehlmann stond in 2005 op de shortlist van die prijs met zijn doorbraakroman, Die Vermessung der Welt (Het meten van de wereld). Hij schrijft nu in de Frankfurter Allgemeine dat boeken die niet op de longlist staan, nauwelijks nog worden gerecenseerd. De auteurs worden, niet-officieel, gedwongen op de prijsuitreiking aanwezig te zijn en ‘ter bevrediging van de mediale nieuwsgierigheid voor de camera naast elkaar te gaan zitten als schlagerzangers in een castingshow ’. De Deutscher Buchpreis wordt op 13 oktober uitgereikt (HC).

M.m.v. Hans Cottyn, Arjen Fortuin en Dirk Leyman

