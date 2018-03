Blijmoedig in de Afghaanse oorlogsmist

Voor goed nieuws uit Afghanistan moet je bij Nederland zijn – of althans bij premier Balkenende. Diens ijzeren opgewektheid houdt zelfs in de deprimerende Afghaanse oorlogsmist nog blijmoedig stand. „Rondom Tarin Kowt begint langzamerhand een gevoel van veiligheid wortel te schieten”, vertelde de premier deze week in New York aan de leden van de Foreign Policy Association, een organisatie die bij het Amerikaanse publiek belangstelling kweekt voor internationale kwesties. „Mensen zetten er kleine bedrijven op. Kinderen, zowel jongens als meisjes, gaan weer naar school. Boeren proberen nieuwe gewassen uit ter vervanging van papaver. Dat is de sfeer van hoop en zelfvertrouwen die de Talibaan proberen te vernietigen.”

Dat de Talibaan daarbij af en toe pijnlijk succesvol zijn, erkende Balkenende: „De afgelopen maanden hebben we weer een paar gruwelijke terreurdaden gezien.” Maar, zei hij ook: „Failure is not an option. We moeten koers houden.” Het leverde hem een royaal applaus op. Maar terwijl Nederland in Uruzgan vastberaden koers houdt, gaat het met de oorlog duidelijk niet de goede kant op. Bondgenoot Amerika is daarvan al enige tijd doordrongen en overweegt nu om de koers te verleggen. De regering-Bush heeft opdracht gegeven voor niet minder dan vier evaluaties van de strategie en de hele missie in Afghanistan, meldde The New York Times dinsdag.

Binnen twee weken moeten adviseurs van de president met aanbevelingen komen: over verbetering van de veiligheid in het land, een effectievere bestrijding van de opstand, het stimuleren van het politieke leven en versterking van de ontwikkelingshulp. Ook de vraag of er wel genoeg troepen zijn, komt weer aan de orde.

De Amerikaanse regering is bezorgd, aldus de krant, dat eerdere aanpassingen van het strijdplan al gefaald hebben, of zijn ingehaald door de ontwikkelingen ter plaatse – lees: de sterke toename van het geweld dit jaar, in het zuiden, het oosten en ook in de hoofdstad Kabul. Onder zulke omstandigheden, zou je zeggen, is koers houden geen optie.

Het is pijnlijk om dat onder ogen te zien, bijna zeven jaar na de omverwerping van het Talibaan-regime. Hebben alle militaire, diplomatieke en humanitaire inspanningen van de Verenigde Staten, de NAVO, hun partnerlanden en niet te vergeten de Afghanen zelf dan zo weinig gewicht in de schaal gelegd? En die opbeurende verhalen dan, over kinderen die weer naar school gaan en de toenemende economische bedrijvigheid?

De bittere werkelijkheid is dat die verhalen in veel gevallen waar zijn – en tegelijk niet wezenlijk van invloed zijn op het grotere geheel. Lokale successen en tactische overwinningen zijn prachtig voor de direct betrokkenen. Maar zolang het er niet genoeg zijn, en zolang het uiterst kwetsbare successen blijven, zeggen ze niets over de uitkomst van de oorlog. En die is onzekerder dan ooit.

Terwijl Nederland en de andere NAVO-landen stug doorwerken aan hun missie, dan wel blijven tobben over hun mandaat, zijn de Amerikanen al begonnen om consequenties te trekken uit de hernieuwde kracht van de Talibaan – ook al zijn de bestelde evaluaties nog niet af. Onder Amerikaanse diplomaten en militairen heeft een fel debat gewoed over de vraag of het wel zin heeft de problemen van Afghanistan aan te pakken, zolang niets gedaan wordt tegen de gewelddadige extremisten in Pakistan. Die discussie is nu blijkbaar beslecht. De Afghaanse oorlog is met toestemming van president Bush uitgebreid tot een Afghaans-Pakistaanse oorlog, met Amerikaanse operaties in de tribale regio’s van Pakistan.

Europese landen mogen zich kritisch afvragen wat de gevolgen hiervan zijn voor de steun onder de bevolking. En ze mogen zich zorgen maken over de gevolgen van dit Amerikaanse optreden voor de instabiele kernmacht Pakistan. Maar de Amerikanen laten zich aan Europese bedenkingen nu even niets gelegen liggen. Dat is misschien jammer, maar niet zo gek. Washington ziet dat de ene partner (Duitsland) nog altijd weigert zijn troepen in te zetten in gevaarlijke delen van het land. Dat een andere (Canada) heeft aangekondigd zijn troepen uit Afghanistan terug te trekken. En dat een derde (Nederland) over twee jaar zijn leidende rol in Uruzgan opgeeft. Om te voorkomen dat de hele operatie langzamerhand afbrokkelt, zal Amerika zelf weer een belangrijkere en dominantere rol in Afghanistan opeisen.

Het valt moeilijk te zien hoe de VS het tij nog kan keren. Maar ze zullen een nieuwe poging wagen. Ook de Amerikanen vinden ongetwijfeld dat ‘falen geen optie’ is. Maar een serieus risico is het wel.

Juurd Eijsvoogel is redacteur van NRC Handelsblad.

Reageren kan op nrc.nl/eijsvoogel