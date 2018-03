In uw naschrift bij mijn ingezonden brief over de biografieën (Boeken 19.09.08) zegt u pontificaal: `Van Alphons Diepenbrock bestaat geen biografie.`Dat is aantoonbaar onjuist. Van Diepenbrock bestaat een fraai uitgegeven, mooi geïllustreerde biografie van de hand van Wouter Paap (uitg. De Haan, Haarlem, 1980).Zeker, van vóór 1990, maar niettemin een heuse en ook goede biografie. Een kleine rectificatie zou derhalve misschien op z`n plaats zijn. Want nu hebt u mij te kijk gezet als iemand die niet weet dat er van Diepenbrock geen biografie bestaat, terwijl u juist te kijk staat omdat u niet weet dat er van Diepenbrock wel degelijk een biografie bestaat.