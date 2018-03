Bestuurder ABN Amro: wij zijn financieel gezond

ABN Amro loopt geen direct gevaar door de problemen die Fortis, de nieuwe eigenaar van de Nederlandse tak, momenteel heeft. „ABN Amro is een zelfstandig opererende bank met een aparte kapitaalspositie en kan ook blijven opereren als een zelfstandige bank”, zegt Jan Peter Schmittmann, bestuurslid van ABN Amro en verantwoordelijk voor ABN Amro Nederland.

ABN Amro werd vorig jaar na een lange overnamestrijd overgenomen door een consortium bestaande uit Royal Bank of Scotland, het Spaanse Santander en het Belgisch-Nederlandse Fortis. Deze bank en verzekeraar ziet de beurskoers steeds verder wegzakken en werkt aan een versterking van zijn balanspositie.

Fortis zal als de integratie is voltooid eind 2009 ook de Nederlandse activiteiten van ABN Amro hebben ingelijfd. Tot dat moment, benadrukt Schmittmann, functioneert ABN Amro zelfstandig. ABN Amro heeft volgens hem een kapitaalspositie waar andere banken jaloers op zijn. De zogeheten Tier 1 ratio – het kernvermogen van een bank, uitgedrukt als percentage van het vreemde vermogen – was eind juni 16 procent, zegt Schmittmann. Dit hoge percentage – Fortis zit op 7,4 procent – komt vooral door de verkopen van onder meer de Amerikaanse ABN-dochter LaSalle en de Italiaanse dochter Antonveneta. De drie aandeelhouders van ABN Amro krijgen de opbrengsten hieruit via dividend, maar pas als de integratie van ABN Amro voltooid is.

Sinds de overname eind vorig jaar is de opsplitsing van ABN Amro in volle gang. „De voorbereidingen voor het integratieproces lopen op schema”, aldus Schmittmann, die ook voordat ABN Amro werd overgenomen verantwoordelijk was voor de binnenlandse activiteiten van de bank.

De daadwerkelijke integratie ligt momenteel stil omdat Fortis wacht op goedkeuring van de toezichthouders voor de verkoop van enkele onderdelen van ABN Amro aan Deutsche Bank. Deze verkoop, opgelegd door de Europese Commissie, moet uiterlijk eind volgende week worden goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De DNB moet afzonderlijke verklaringen van geen bezwaar afgeven voor elke stap in de opsplitsing.

Schmittmann verwacht dat de DNB toestemming zal geven voor de verkoop. Hij stelde ook dat het geen ramp is voor ABN Amro als DNB geen verklaringen van geen bezwaar afgeeft voor een volgende stap. „Ook dan kan ABN Amro zelfstandig opereren.”

Fortis: pagina 15

Breaking Views: pagina 17

De kredietcrisis in acht stappen op nrc.nl/kredietcrisis