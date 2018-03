Beslissen als een piloot in een fractie van een seconde

George W. Bush sprak, na weken stilzwijgen, woensdagavond de natie toe over de kredietcrisis. Zijn twee kandidaat-opvolgers werden het laat op de avond eens over de aanpak van de kredietcrisis. Maar het was vooral de actie van McCain die woensdag de politiek en de verkiezingsstrijd deed versmelten.

John McCain liet zien dat geen risico hem te groot is om uit de neerwaartse spiraal in de peilingen te raken. Verbluft waren de reacties toen de Republikeinse kandidaat ’s middags bekendmaakte dat hij zijn campagne opschortte en het eerste presidentsdebat, dat voor vanavond gepland stond, wilde laten lopen. Het landsbelang gaat voor, zei hij.

„O brother”, reageerde het voormalig Republikeins Congreslid Mickey Edwards in het politieke dagblad Politico. „Welke idioot heeft déze stunt bedacht?”

Medewerkers van Barack Obama waren sprakeloos toen ze het nieuws hoorden. Het duurde uiteindelijk anderhalf uur voordat Obama met een reactie kwam – en de consternatie nam alleen maar toe.

Obama weigerde zijn campagne op te schorten en pleitte ervoor dat de kandidaten volgens afspraak zouden debatteren. Volgens hem heeft de bevolking er juist nu recht op dat de kandidaten ideeën over de crisis uitwisselen. Dat daarvoor de tijd ontbreekt, zoals McCain zei, omdat alle aandacht naar de onderhandelingen in Washington moet gaan, werd door Obama weersproken. „Presidenten moeten meer dingen tegelijk kunnen doen, dat is het vak.”

De bluf van McCain werd met bluf van Obama beantwoord. Twee kandidaten op ramkoers, op een van de meest ongewisse momenten uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.

8.30 uur. De dag begint met een telefoontje van Obama aan McCain. Obama wil dat zijn opponent meewerkt aan een oplossing waarbij beide partijen de aanpak van de kredietcrisis ondersteunen. McCain neemt niet op.

Hij is de afgelopen tien dagen hard geraakt door de crisis. Toen de crisis vorige week escaleerde, zei McCain dat „de grondslagen van de economie sterk zijn”. Daarna heeft hij dagen moeten vechten om zijn geloofwaardigheid bij de bevolking terug te winnen. Hij gaat daarbij zo „impulsief” te werk, schreef het conservatieve boegbeeld George F. Will afgelopen maandag, dat zijn gedrag „twijfels” oproept over zijn geschiktheid als president. Kritiek die hard aankomt in Republikeinse kring.

McCains staf ziet intussen de trend van de laatste week bevestigd in een nieuwe opiniepeiling in de Washington Post die ochtend: Obama zou nu nationaal negen procentpunt voorstaan, 52 tegen 43 procent. Niet eerder is zo’n groot verschil gemeten. McCain zoekt een manier om de strijd weer open te gooien.

10.30 uur. Centrale Bankvoorzitter Ben Bernanke legt in het Huis van Afgevaardigden uit dat de crisis geen louter Amerikaans probleem meer is: „De wereldwijde financiële markten staan onder zeldzame druk.”

Rond 14.00 uur. McCain en Obama spreken elkaar eindelijk op hun mobiele telefoon. Tien minuten. Zij zeggen elkaar toe dat ze hun partijen achter het noodfonds proberen te krijgen. McCain vertelt achteraf dat hij bij Obama aankondigt dat hij zijn campagne zal opschorten. Obama zegt dat niet te hebben gehoord. „Het zat vermoedelijk vooral in zijn hoofd”, schertst Obama later.

14.10 uur. Minister Hank Paulson van Financiën benadrukt in het Huis dat het noodfonds Amerika’s laatste kans is een wereldwijde malaise te voorkomen. Paulson blijkt ook bereid tot een compromis. Eerder zei hij dat inperking van bankiersbeloningen sommige banken schuw zou maken om mee te werken aan de ingreep. Maar nu herziet hij zijn mening: „Amerikanen zijn boos over de beloning van topmannen, en terecht.”

14.30 uur. McCain maakt de opschorting van zijn campagne bekend en kondigt zijn vertrek naar Washington aan. Harry Reid, leider van de Democraten in de Senaat, vertelt hem dat de kredietcrisis even niet gebaat is bij aandacht van de presidentscampagne. „Wij hebben oplossingen nodig, geen fotomomenten.”

Commentatoren signaleren dat McCain er een gewoonte van maakt zijn campagne met stunts uit het slop te trekken. In de zomer doorkruist hij Obama’s succes in Europa door hem op één lijn te zetten met celebrity Paris Hilton. Na de Democratische conventie wijst hij de onervaren en onbekende Sarah Palin aan als zijn running mate en maakt het succes van de conventie in één klap ongedaan.

Norm Ornstein van het American Enterprise Institute, die veel met McCain heeft gewerkt, roept graag in herinnering dat McCains grootste zwakte is dat hij altijd de gevechtspiloot is gebleven die hij in zijn jonge jaren was: de man die in een fractie van een seconde beslist of hij een bom loslaat – en accepteert dat hij nooit alle consequenties kan overzien.

16.00 uur. Obama kondigt aan dat hij gewoon doorgaat met zijn campagne.

17.40 uur. De McCain-campagne stelt voor het voor vrijdag geplande debat naar volgende week woensdag te verplaatsen, wanneer het debat voor de vicepresidentskandidaten gepland staat. Het voedt nieuwe speculaties over problemen die er zouden zijn met Sarah Palin, die sinds haar aanwijzing nog niet één keer een spontaan contact met verslaggevers heeft gehad. Later in de avond verschijnt Palin op CBS News voor een interview: ze maakt volgens kenners opnieuw een zwakke indruk.

21.00 uur. Bush spreekt het land via de televisie toe over de crisis. Er wordt gemopperd omdat hij niet eerder het woord tot de angstige natie heeft gericht. Maar insiders in Washington hebben hem dat afgeraden: de president is zo impopulair dat zijn steun aan het noodfonds de populariteit van de maatregel kan ondermijnen.

Hij noemt buitenlandse investeringen als eerste in het rijtje oorzaken van de crisis; niet het rentebeleid. De „volledige economie is in gevaar”, zegt hij, wanneer Washington niet in actie komt. „Ik vind dat bedrijven die slechte beslissingen nemen failliet moeten gaan”, zegt Bush. „Onder normale omstandigheden had ik hieraan vastgehouden. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. De markt werkt niet naar behoren. Er is een wijdverbreid verlies van vertrouwen en belangrijke delen van het Amerikaanse financiële systeem staan op het punt om te vallen.”

Hij doet de toezeggingen die het Congres – inclusief McCain en Obama – eerder vroeg: ondermeer over beperkingen van bankierssalarissen, verscherpt toezicht, en uitgifte van aandelen in financiële instellingen die met overheidsgeld overeind blijven.

Ook kondigt Bush aan dat leiders uit het Congres, inclusief McCain en Obama, hem donderdag zullen bezoeken in het Witte Huis – een signaal dat er al een akkoord met het Congres was bereikt toen hij de toespraak nog moest geven.

21.20 uur. Na afloop van Bush’ speech geven McCain en Obama een verklaring uit waarin ze op hoofdlijnen steun uitspreken aan het noodfonds.

Laat in de avond sijpelen berichten door uit de McCain-campagne dat hij alsnog bereid is aan het debat mee te doen, mits het Congres het compromis over het noodfonds op tijd rond weet te krijgen. Het leverde hem het verwijt op dat hij meer stuntman dan staatsman is. Maar in zijn staf zeggen ze dat dit nu eenmaal zijn manier is om zaken in beweging te krijgen.

Donderdagochtend, 9.30 uur. De beurzen op Wall Street gaan weer open en het is voor het eerst dat beleggers kunnen reageren op Bush’ toespraak, de avond ervoor (toen was de beurs immers al dicht). Binnen een half uur stijgt de belangrijkste beursgraadmeter, de Dow-Jonesindex met meer dan 200 punten. Dat is fors. Beleggers verwachten dat het noodplan aangenomen zal worden, en dat de „lange en pijnlijke recessie” waarvoor Bush waarschuwt voorkomen kan worden.

Donderdag, 11.00 uur. ’s Ochtends zegt Bill Clinton dat McCain „in goed vertrouwen’’ heeft gehandeld. Democraten in het Congres betwijfelen dat. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zegt ’s ochtends om elf uur, dat McCain al wist dat een compromis mogelijk was toen hij een dag eerder zijn vertrek naar Washington aankondigde. Maar begin donderdagmiddag zegt de Republikeinse leider in het Huis, John Boehner, na overleg met McCain, ineens dat er nog steeds geen akkoord is. McCain is nodig om alles rond te maken, zegt hij. Democratische senatoren mokken dat dit het effect is van McCains stunt: de redding van de financiële sector wordt uitgesteld om een hoofdrol voor McCain te creëren.

16.00 uur. Het Witte Huis geeft een video vrij: Bush aan een tafel omringd door leiders uit het Congres, en met McCain en Obama aan de twee uiterste zijden. Ze hebben „bijna een overeenkomst bereikt’’, zegt Bush.

