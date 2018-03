Bescherming voor mobieltje

Het gevaar dat de gebruiker van mobiele apparaten loopt, is vergeleken bij desktop computer en notebook gering. Toch is het verstandig te waken voor diefstal van data. Mobiele toestellen staan vol met vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens. Die zijn bijvoorbeeld afhandig te maken door de mobiele gebruiker via een draadloze Bluetooth-verbinding te benaderen. Wie een verdachte melding op zijn schermpje krijgt, kan het beste een paar meter weglopen, is de raad van de Finse beveiligingspecialist F-Secure.

Volgens beveiligingsbedrijf Symantec kunnen in sms-berichten links zijn opgenomen naar webpagina’s die langs slinkse weg gegevens afhandig maken. Ook kan de microfoon worden geactiveerd om iemand af te luisteren.

Een betaversie van de beschermende software van Symantec Norton Smartphone Security is te downloaden op de site van Symantec (www.symantec.com). De uiteindelijke versie is te gebruiken op toestellen die zowel Symbian als Windows Mobile als besturingssysteem hebben.

De software voorziet in antivirusbescherming, een firewall en versleuteling van gegevens. Ondanks alle beschermende maatregelen zullen de apparaten waarop deze software wordt geïnstalleerd volgens Symantec niet merkbaar langzamer worden.

Een identieke oplossing biedt ook Trend Micro die het pakket Trend Micro Mobile Security 5.0 op de markt heeft gebracht. Voor bedrijven is dit pakket interessant omdat de software centraal te managen is zodat instellingen op meerdere toestellen tegelijk aan te passen zijn. Ook deze software is geschikt voor beide genoemde besturingsystemen.

Laurens van Aggelen

Voor meer informatie en prijzen kijk op: www.symantec.nl en www.trendmicro.nl