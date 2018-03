Brussel

Voor het eerst is het gigantische Brusselse Paleis van Justitie het decor van een expositie van hedendaagse kunst. Corpus Delicti begint en eindigt in ‘la salle des pas perdus’, de enorme centrale hal (3.600 m²) in dit eclectische gebouw van architect Poelaert uit 1883. Curator Flor Bex bracht uit vooral particuliere collecties werk bijeen van Belgische en internationale kunstenaars. Onderwerp is steeds het menselijke lichaam. Parallel aan Corpus Delicti organiseerde Advocaten Zonder Grenzen ROOM FOR JUSTICE, een tentoonstelling over globalisering en justitie.

Justitiepaleis, Poelaertplein 1, Brussel, t/m 21 nov., ma t/m vrij 9- 17u (gratis toegang). Inl 0032 25198677 en www.corpus-delicti.be

Charleroi

De Eerste Wereldoorlog was het eerste grote conflict dat op de gevoelige plaat werd vastgelegd, door professionals en amateurs. Het deze zomer met een vleugel uitgebreide fotomuseum van Charleroi exposeert ‘albums de soldats’, foto’s van de gewone soldaat in die verwoestende oorlog. Uitgangspunt is de collectie van amateur-fotograaf Paul de Heug (1896-1958), die als soldaat vanaf 1914 meestreed. Naast de foto’s van De Heug en andere fotografen ook de portretten die Pierre d’Harville in 1979 maakte van toen nog levende oud-strijders.

La Grande Guerre. Albums de soldats, Musée de la Photographie, Avenue Paul Pastur 11, Charleroi, t/m 18 jan., di t/m zo 10-18u. Inl 0032 71435810 en www.museephoto.be

En verder