Banktransacties zijn niet makkelijker

Maakt u zich op voor nog meer banktransacties. In september waren er voor een adembenemende 100 miljard dollar (68 miljard euro) overeenkomsten, het op twee na hoogste maandelijkse volume in de sector ooit, aldus Dealogic. Dit zijn alleen geen doorsnee fusies en overnames, maar wanhopige pogingen een noodlijdende bedrijfstak van nieuw kapitaal te voorzien en stormlopen op banken te voorkomen.

De storm aan activiteiten – waaronder de overname door Bank of America van Merrill Lynch voor 44 miljard dollar en de overname door Lloyds TSB van HBOS voor 22 miljard dollar – had kunnen gaan liggen nadat uitgeputte bankiers het overhoop gehaalde concurrentielandschap overzagen. Maar een nieuwe golf van overheidsingrepen heeft de omstandigheden rijp gemaakt voor een voortzetting van het halsbrekende tempo.

In de eerste plaats kregen de banken even tijd om adem te halen dankzij het verbod op het short gaan tegen financiële aandelen. Deze adempauze was deels bedoeld om banken de kans te geven op zoek te gaan naar partners of naar kapitaal, door zowel de aandelen van verkopende als van kopende banken te beschermen. Het scenario is niet helemaal volgens verwachting verlopen, nu veel financiële aandelen nog steeds in waarde dalen, ondanks het buitensluiten van professionele sceptici. Maar zodra het verbod weer wordt opgeheven, zouden banken wel eens kunnen merken dat het nog veel erger kan.

In de tweede plaats is het waarschijnlijk dat het plan van de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson om bankbalansen te ontdoen van hun ‘giftige’ bezittingen enige mate van steun biedt, ook al zullen potentiële kopers van banken altijd eerst nog de uiteindelijke structuur van het plan willen zien. Een enorme opslagplaats voor de slechtste onderdelen van alle banken zou heel goed de strategische relevantie van eerder afgewezen ideeën voor transacties kunnen wijzigen.

In de derde plaats heeft de Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) de richtlijnen voor de aankoop van minderheidsbelangen in banken herzien. Bedrijvenopkopers als Christopher Flowers kunnen er hun voordeel mee doen. Hij heeft zojuist een kleine bank in Missouri gekocht, in een transactie die voor hem de weg zou kunnen vrijmaken voor de overname van andere banken.

Tenslotte heeft zich een nieuwe groep kopers aangediend om het gat te dichten dat door Bank of America, Deutsche Bank en Lloyds TSB was opengelaten, omdat die wellicht al alles hebben gedaan wat ze konden. Warren Buffett heeft 5 miljard dollar in Goldman Sachs gestoken. Dat zou andere twijfelaars de overtuiging kunnen geven dat het tijd is om in beweging te komen, ook al lijken gezonde, dikwijls genoemde overlevers als HSBC en Santander er geen moeite mee te hebben zich gedeisd te houden.

Er kunnen zich ook enige belemmeringen voordoen op het gebied van de liquiditeit en de boekhouding. Onder de huidige marktomstandigheden zijn twee banken wellicht niet in staat als fusiecombinatie hun individuele kredietlijnen zeker te stellen. En de zogenoemde mark to market-methode bij het boekhouden dwingt kopers ertoe tikken te incasseren voor de illiquide bezittingen op hun balans – hoewel uit recente transacties het beeld naar voren komt dat de afschrijvingen conservatiever zijn geworden. Hoe dan ook, in deze wanhopige tijden zullen banken die transacties willen aangaan daar de komende maanden de nodige moeite mee blijven houden, ondanks aangepaste richtlijnen van de toezichthouders en ontluikend vertrouwen van sommige beleggers.